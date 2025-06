Bruno Henrique freut sich über den Sieg mit Flamengo gegen Chelsea Keystone

Flamengo feiert an der Klub-WM in den USA den zweiten Sieg im zweiten Spiel. Das Team aus Rio de Janeiro gewinnt gegen Chelsea 3:1. Benfica Lissabon fertigt Auckland City mit 6:0 ab.

Keystone-SDA SDA

Chelsea startete vor 54'000 Fans in Philadelphia gut in das Spitzenduell der Gruppe D. Nach einem unglücklichen Fehler in der Hintermannschaft von Flamengo lief Pedro Neto allein auf das Tor der Brasilianer zu und liess Keeper Agustin Rossi keine Chance (13.). Mit dieser durchaus verdienten Führung ging es in die Pause.

13' ⚽ GOAL! Pedro Neto takes advantage of a killer counter and slots it in for @ChelseaFC!



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #FLACHE pic.twitter.com/HrlCcvmBSS — DAZN Football (@DAZNFootball) June 20, 2025

Doch in der zweiten Hälfte drehte Flamengo auf. Zunächst gelang nach gut einer Stunde dem erst sechs Minuten davor eingewechselten Bruno Henrique der Ausgleich (62.).

62' ⚽ GOAL! After a SUPERB team play, Bruno Henrique is there to slot it in for @Flamengo_en ❤️🖤



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #FLACHE pic.twitter.com/um6mBF01rX — DAZN Football (@DAZNFootball) June 20, 2025

Drei Minuten später schoss Danilo nach einem Corner das 2:1.

Und wieder drei Minuten danach schwächten sich die Engländer selber. Nicolas Jackson sah nur vier Minuten nach seiner Einwechslung völlig zurecht Rot, nachdem er mit gestrecktem Fuss Ayrton Lucas brutal gegen das Schienbein getreten hatte.

68' You can’t script this.

Nicolas Jackson subbed on… and sent off 4 minutes later 🟥😱



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #FLACHE pic.twitter.com/4hvEGYxPRQ — DAZN Football (@DAZNFootball) June 20, 2025

Flamengo nutzte die Überzahl zum 3:1, dafür verantwortlich zeichnete Wallace Yan (83.).

83' ⚽ GOAL! Wallace Yan just entered the pitch and already made a difference for @Flamengo_EN: 3-1 for the Brazillian club!



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #FLACHE pic.twitter.com/c2rbRk3X0G — DAZN Football (@DAZNFootball) June 20, 2025

In Orlando in der Gruppe C bekundete Benfica gegen den Aussenseiter aus Neuseeland zunächst Mühe. Das 1:0 gelang den Portugiesen erst in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit durch Routinier Angel di Maria, der per Penalty erfolgreich war. Nach dem Pausenpfiff dauerte es wegen Starkregen samt Gewitter rund 100 Minuten, bis die Partie fortgesetzt werden konnte. Danach brachen auch bei Auckland, das gegen Bayern München 0:10 verloren hatte, alle Dämme. Di Maria traf in der 98. Minute erneut per Penalty auch noch zum 6:0 und war damit wie Leandro Barreiro Doppel-Torschütze in dieser Partie.