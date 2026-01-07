Der FC Barcelona zieht gegen Athletic Bilbao ins Finale des spanischen Supercups ein. Der Titelverteidiger führt seinen Gegner phasenweise vor.
Mit einer Tor-Demonstration ist der FC Barcelona ins Finale des spanischen Supercups eingezogen. Der Titelverteidiger und Rekordgewinner bezwang im Halbfinale Athletic Bilbao mit 5:0. Der Endspiel-Gegner wird an diesem Donnerstag im Stadtduell zwischen Atlético und Real Madrid ermittelt.
Selbst ohne Torjäger Robert Lewandowski und Spaniens Super-Teenager Lamine Yamal in der Startformation demontierte die Mannschaft von Trainer Hansi Flick das Team aus Bilbao bereits in der ersten Hälfte.
Partie in 20 Minuten entschieden
Ferran Torres (22. Minute), Fermin (30.), Roony Bardghji (34.) und Raphina (38.) sorgten in weniger als 20 Minuten im saudi-arabischen Dschidda, wo auch in diesem Jahr der Wettbewerb ausgetragen wird, für die Vorentscheidung zugunsten der Katalanen. Nach dem Seitenwechsel sorgte Raphina (52.) für den Endstand.