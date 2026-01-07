  1. Privatkunden
Raphinha überragt Barça demontiert Bilbao und steht im Supercup-Finale

dpa

7.1.2026 - 22:17

Barcelona schlägt Athletic Bilbao im Halbfinale der Supercopa mit 5:0

07.01.2026

Der FC Barcelona zieht gegen Athletic Bilbao ins Finale des spanischen Supercups ein. Der Titelverteidiger führt seinen Gegner phasenweise vor.

DPA

07.01.2026, 22:17

07.01.2026, 22:35

Mit einer Tor-Demonstration ist der FC Barcelona ins Finale des spanischen Supercups eingezogen. Der Titelverteidiger und Rekordgewinner bezwang im Halbfinale Athletic Bilbao mit 5:0. Der Endspiel-Gegner wird an diesem Donnerstag im Stadtduell zwischen Atlético und Real Madrid ermittelt. 

Selbst ohne Torjäger Robert Lewandowski und Spaniens Super-Teenager Lamine Yamal in der Startformation demontierte die Mannschaft von Trainer Hansi Flick das Team aus Bilbao bereits in der ersten Hälfte.

Barcelona überrolt Bilbao und zieht ins Supercup-Finale ein.
IMAGO/Agencia EFE

Partie in 20 Minuten entschieden

Ferran Torres (22. Minute), Fermin (30.), Roony Bardghji (34.) und Raphina (38.) sorgten in weniger als 20 Minuten im saudi-arabischen Dschidda, wo auch in diesem Jahr der Wettbewerb ausgetragen wird, für die Vorentscheidung zugunsten der Katalanen. Nach dem Seitenwechsel sorgte Raphina (52.) für den Endstand.

