Embolo, Zakaria und Köhn zerzausen mit Monaco Barcelona

Klare Niederlage vor dem Liga-Start für Hansi Flick: Der Coach unterliegt mit dem FC Barcelona der AS Monaco. Für die Monegassen trifft Breel Embolo zum zwischenzeitlichen 2:0.

Hansi Flick hat mit dem FC Barcelona die Generalprobe vor dem Start in die spanische Fussball-Liga verpatzt. Mit ihrem deutschen Trainer verloren die Katalanen in Barcelona bei der Joan-Gamper-Trophäe gegen die AS Monaco mit 0:3 (0:0) mit dem Schweizer Trio Breel Embolo, Denis Zakaria und Philipp Köhn zwischen den Pfosten.f

Die Tore für den Club aus der französischen Liga erzielten Lamine Camara (50. Minute), Nati-Star Breel Embolo (57.) und Christian Mawissa (86.).

Während Torwart Marc-André ter Stegen in der Startelf stand, wechselte der frühere Bundestrainer Flick Mittelfeldspieler Ilkay Gündogan zur Halbzeit ein. Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft musste den Platz nach einem Zusammenstoss mit einer blutenden Wunde am Kopf aber schon in der 68. Minute wieder verlassen.

Die Joan-Gamper-Trophäe ist nach dem Gründer des FC Barcelona benannt und wird jedes Jahr kurz vor dem Liga-Auftakt ausgetragen. Zum Start geht es für Flicks Mannschaft am Samstagabend um 21.30 Uhr auswärts gegen den FC Valencia (live auf blue Sport).

