Der Schiedsrichter zückte im Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Werder Bremen in der Schlussphase gleich zwei Mal die Rote Karte Keystone

Eintracht Frankfurt patzt in der Bundesliga erneut im Kampf um die Europacup-Plätze. Die Hessen kommen im Freitagsspiel der 28. Runde gegen das formschwache Werder Bremen nicht über ein 1:1 hinaus.

SDA

Dem Brasilianer Tuta gelang in der 77. Minute für die Gastgeber immerhin noch der Ausgleich. Zuvor hatte der in Basel geborene serbische Internationale Milos Veljkovic nach gut einer Stunde Werder in Führung geschossen.

Mit nun 42 Punkten bleibt Frankfurt zwar Tabellensechster, dahinter lauern aber Augsburg und Freiburg mit je 36 Zählern. Weder die Formkurve (seit drei Spielen ohne Sieg) noch das Restprogramm spricht für die Eintracht. Vier der letzten sechs Gegner Frankfurts sind in den Top 5 klassiert.

Werder Bremen holte nach zuvor vier Niederlagen erstmals seit sechs Wochen wieder einmal einen Punkt. Trotz Formtief beträgt der Vorsprung der zehntplatzierten Hanseaten auf die Abstiegszone komfortable elf Zähler.

Kurztelegramm und Rangliste:

Eintracht Frankfurt – Werder Bremen 1:1 (0:0). – 58'000 Zuschauer. – Tore: 62. Veljkovic 0:1. 76. Tuta 1:1. – Bemerkungen: 73. Rote Karte gegen Stage (Werder Bremen, grobes Foul). 89. Rote Karte gegen Tuta (Eintracht Frankfurt, grobes Foul).

Rangliste: 1. Bayer Leverkusen 27/73 (68:19). 2. Bayern München 27/60 (78:33). 3. VfB Stuttgart 27/57 (63:34). 4. Borussia Dortmund 27/53 (55:32). 5. RB Leipzig 27/50 (60:32). 6. Eintracht Frankfurt 28/42 (43:36). 7. Augsburg 27/36 (44:43). 8. SC Freiburg 27/36 (39:48). 9. Hoffenheim 27/33 (45:52). 10. Werder Bremen 28/31 (36:44). 11. Heidenheim 27/30 (38:47). 12. Union Berlin 27/29 (25:42). 13. Borussia Mönchengladbach 27/28 (46:53). 14. Wolfsburg 27/28 (33:44). 15. Bochum 27/26 (32:56). 16. Mainz 05 27/20 (22:46). 17. 1. FC Köln 27/19 (21:48). 18. Darmstadt 98 27/14 (28:67).

