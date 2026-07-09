Frankreich setzt sich im Viertelfinal gegen Marokko souverän mit 2:0 durch. Die Mannschaft von Didier Deschamps wurde seiner Favoritenrolle während 90 Minuten gerecht und liess kaum marokkanische Chancen zu.

Eine Stunde hielt Marokkos Defensive und vor allem Goalie Bono Frankreichs Stürmer auf Abstand. Dann folgte der Doppelschlag: In der 60. Minute war es einmal mehr Kylian Mbappé, der für Frankreich traf und damit zu seinem 20. WM-Tor kam. Nur sechs Minuten später erhöhte Ousmane Dembélé auf 2:0 und sorgte in einem von Frankreich dominierten Viertelfinal für den späteren Endstand.

Frankreich während 90 Minuten dominant

Im Anschluss an dieses 2:0 ging Frankreich nicht mehr viel Risiko ein, Topskorer Mbappé wurde von Trainer Didier Deschamps gar rund 15 Minuten vor Schluss ausgewechselt.

Auch nach dieser Auswechslung kam Marokko gegen Frankreich nicht mehr zum Anschlusstreffer. Während 90 Minuten blieb die Mannschaft, die ohne Ismael Saibari, den dreifachen Torschützen dieser WM, antreten musste, unterlegen.

Bono erneut stark

Dass Marokko sich die Chance auf die Überraschung gegen den Titelfavoriten überhaupt erst bis in die zweite Halbzeit wahrte, lag zu einem grossen Teil an Goalie Bono, der sich mit mehreren starken Paraden in Szene setzte – die ersten beiden davon bereits nach vier Minuten.

In der 28. Minute glänzte er dann zudem, indem er den Penalty von Mbappé parierte. Nachdem der französische Captain im Strafraum zu Fall gebracht wurde, trat er vom Punkt aus selbst gegen Bono an. Dieser bewies seine Penalty-Stärke und parierte einen schwach geschossenen Elfmeter souverän.

Doch auch diese Parade sollte ohne Wert bleiben. So gelang dem letzten afrikanischen Team an dieser WM denn auch nicht die Revanche für den verlorenen WM-Halbfinal von 2022. Damals hatte sich Marokko, wie im diesjährigen Viertelfinal, 0:2 geschlagen geben müssen.

Frankreich trifft im Halbfinal nun auf den Sieger der Partie zwischen Spanien und Belgien (Freitag, 21.00 Uhr Schweizer Zeit) und hat die Chance, zum dritten Mal in Folge in den WM-Final einzuziehen.

Telegramm:

Frankreich – Marokko 2:0 (0:0)

Foxborough. – 63'811 Zuschauer. – SR Tello. – Tore: 60. Mbappé (Doué) 1:0. 66. Dembélé (Mbappé) 2:0.

Frankreich: Maignan; Koundé (87. Gusto), Upamecano, Saliba, Digne; Koné (71. Zaïre-Emery), Rabiot; Dembélé, Olise, Doué (77. Barcola); Mbappé (77. Mateta).

Marokko: Bounou; Hakimi, Diop, Mazraoui, Salah-Eddine (74. El Ouahdi); Bouaddi (62. Amrabat), El Aynaoui; Díaz (74. Yassine), Ounahi, Talbi (85. Sbaï); El Khannouss (62. Rahimi).

Bemerkungen: 28. Mbappé verschiesst Penalty. Verwarnungen: 63. Diop.