Trotz einer schweren Zeit für Trainer Didier Deschamps bleibt das WM-Ziel für Frankreichs Fussballer klar: Platz eins vor Norwegen um Erling Haaland verteidigen. Das hätte auch logistische Vorteile.

Darum geht’s Didier Deschamps fehlt Frankreich nach dem Tod seiner Mutter und nimmt am Spieltag an ihrer Beerdigung teil. Trotzdem bleibt er bis kurz vor dem Anpfiff eng mit der Mannschaft in Kontakt.

Frankreich will gegen Norwegen mindestens ein Unentschieden holen, um den Gruppensieg zu sichern. Die Spieler wollen dabei auch ihren Trainer stolz machen.

Der Gruppensieg hätte sportliche und logistische Vorteile, weil das Achtelfinale nahe dem Teamquartier in Boston stattfinden würde. Als Gruppenzweiter müsste Frankreich stattdessen nach Dallas reisen.

Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps steht trotz seiner Abreise von der WM nach dem Tod seiner Mutter weiterhin in engem Kontakt mit der Mannschaft. «Er macht gerade eine schwere Zeit durch. Trotzdem telefonieren wir viel. Er ist über alles informiert – und das wird bis zum Anpfiff auch so bleiben», sagte Assistenztrainer Guy Stéphan, der Deschamps vertritt. Am Spieltag selbst, wenn es gegen Norwegen geht, werde der Austausch allerdings geringer ausfallen, da die Beerdigung von Deschamps' Mutter stattfinde.

Mittelfeldspieler Aurélien Tchouaméni sprach vor dem Duell mit den Skandinaviern um Star-Stürmer Erling Haaland an diesem Freitag (21.00 Uhr) von «keiner normalen» Situation. «Aber wir haben eine Mission hier. Unsere Mission ist es, Frankreich und Didier stolz zu machen», sagte der 26-Jährige von Real Madrid. Der Gruppensieger könnte im Achtelfinale auf Deutschland treffen.

«Verschiedene Zeitzonen, andere Temperaturen»

Ein Unentschieden reicht der Équipe Tricolore, um die ebenfalls für die K.-o.-Phase qualifizierten Norweger hinter sich zu lassen. Das Sechzehntelfinale würden Les Bleus dann in New Jersey bestreiten, nicht allzu weit weg von ihrem WM-Quartier in Boston. Der Gruppenzweite muss in Dallas ran. «Wenn wir Zweiter werden, müssen wir viel mehr reisen», sagte Tchouaméni über die Nachteile im Falle einer Niederlage.

Stéphan ergänzte mit Blick auf eine mögliche Reise nach Dallas: «Das sind verschiedene Zeitzonen, andere Temperaturen.»