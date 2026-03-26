  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Mbappé eröffnet Skore Frankreich feiert Prestigesieg gegen Brasilien

DPA

26.3.2026 - 23:15

Die beiden französischen Torschützen: Hugo Ekitiké und Kylian Mbappé.
Die beiden französischen Torschützen: Hugo Ekitiké und Kylian Mbappé.
Keystone

Frankreich setzt ein Zeichen vor der WM und besiegt Brasilien trotz Unterzahl. Kylian Mbappé trifft im ersten Spiel nach dem Wirbel um seine Verletzung.

DPA

26.03.2026, 23:15

27.03.2026, 00:04

Frankreich hat den Härtetest vor der Fussball-WM gegen Brasilien trotz Unterzahl mit 2:1 gewonnen. Real Madrids Star Kylian Mbappé brachte die Franzosen in der 32. Minute im Gillette Stadium in der US-Stadt Foxborough (Massachusetts) in Führung und traf damit im ersten Länderspiel nach dem Wirbel um seine Knieverletzung.

Der Kapitän der Équipe Tricolore stand nach zuletzt kontrovers diskutierten Berichten über eine angebliche Fehldiagnose im Fokus, hatte diese jedoch zurückgewiesen: «Die Information, dass das falsche Knie untersucht worden ist, ist nicht wahr.»

«Eine absolute Blamage». Hat Real Madrid das falsche Knie von Mbappé untersucht?

«Eine absolute Blamage»Hat Real Madrid das falsche Knie von Mbappé untersucht?

Trotz Unterzahl nach einer Roten Karte gegen Dayot Upamecano (55. Minute) vom FC Bayern München baute Frankreich die Führung durch einen Treffer von Hugo Ekitiké im zweiten Durchgang aus und brachte den Vorsprung über die Zeit. Brasilien kam erst spät durch Bremer zum Anschlusstreffer.

Brasilien ohne Neymar – und ersatzgeschwächt

Die personell geschwächten Brasilianer traten ohne den nicht nominierten Superstar Neymar an. Nationaltrainer Carlo Ancelotti hatte den noch immer teuersten Spieler der Welt wegen fehlender Fitness nicht in sein Aufgebot für die Länderspiele gegen Frankreich und Kroatien (31. März) berufen. Die beiden Spiele sind die letzten Begegnungen der Seleção vor der Bekanntgabe des WM-Kaders für das Turnier im Sommer in den USA, Kanada und Mexiko. Damit bleibt eine mögliche letzte WM-Teilnahme des 34-Jährigen, der seit mittlerweile zweieinhalb Jahren kein Länderspiel mehr bestritten hat, weiter fraglich.

Neben Neymar fehlten beim Rekordweltmeister auch mehrere verletzte Stammkräfte, darunter Alisson, Marquinhos und Éder Militão.

Meistgelesen

Freigabe der Strasse von Hormus: Trump verschiebt Ultimatum erneut
Rettungsaktion wird um 6 Uhr fortgesetzt  – Taucher: «Zehn Meter fehlen noch»
Hunzikers neues Liebesrätsel offenbart ein altbekanntes Muster

Videos aus dem Ressort

Yakin: «Wir wollen die beste WM aller Zeiten spielen»

Yakin: «Wir wollen die beste WM aller Zeiten spielen»

26.03.2026

Xhaka: «Wir sind gegen Deutschland nicht Favorit»

Xhaka: «Wir sind gegen Deutschland nicht Favorit»

26.03.2026

Nordirland-Trainer O'Neill: «Italien hat sein eigenes Problem zu bewältigen»

Nordirland-Trainer O'Neill: «Italien hat sein eigenes Problem zu bewältigen»

26.03.2026

Yakin: «Wir wollen die beste WM aller Zeiten spielen»

Yakin: «Wir wollen die beste WM aller Zeiten spielen»

Xhaka: «Wir sind gegen Deutschland nicht Favorit»

Xhaka: «Wir sind gegen Deutschland nicht Favorit»

Nordirland-Trainer O'Neill: «Italien hat sein eigenes Problem zu bewältigen»

Nordirland-Trainer O'Neill: «Italien hat sein eigenes Problem zu bewältigen»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

WM-Playoffs. Italien schlägt Nordirland und ist nur noch einen Sieg von der WM entfernt

WM-PlayoffsItalien schlägt Nordirland und ist nur noch einen Sieg von der WM entfernt

WM-Quali im Ticker. Kosovo feiert 4:3-Spektakelsieg in der Slowakei ++ Albaniens WM-Traum platzt in Polen

WM-Quali im TickerKosovo feiert 4:3-Spektakelsieg in der Slowakei ++ Albaniens WM-Traum platzt in Polen

Schweizer Gruppengegner gesucht. Bosnien-Herzegowina gewinnt Elfer-Krimi gegen Wales und spielt gegen Italien

Schweizer Gruppengegner gesuchtBosnien-Herzegowina gewinnt Elfer-Krimi gegen Wales und spielt gegen Italien