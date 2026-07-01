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Darum geht’s Frankreich gewinnt gegen Schweden 3:0. Kylian Mbappé steht mittlerweile bei fünf Treffern am diesjährigen Turnier.

Schiedsrichter-Boss Pierluigi Collina ist der Meinung: Das aberkannte Deutschland-Tor gegen Paraguay war korrekt.

Der Start zwischen Mexiko und Ecuador (2:0) musste wegen Gewitters um eine Stunde verschoben werden.

Mbappé schliesst zu Messi auf

Das französische Starensemble ist auch im Sechzehntelfinale nicht zu stoppen. Nach dem souveränen Gruppensieg mit Punktemaximum und einem Torverhältnis von 10:2 fegt der Trupp von Didier Deschamps Schweden mit 3:0 vom Platz. Kylian Mbappé schiesst seine Tore 5 und 6 an der diesjährigen WM und schliesst zu Lionel Messi auf. In der ewigen WM-Torschützenliste ist Mbappé dem argentinischen Tausendsassa dicht auf den Fersen. Der Franzose steht bei 18, Messi bei insgesamt 19 Treffern.

00:30 Mbappé erhöht nach Olise-Traumpass auf 3:0

Schiri-Boss Collina: Entscheidung beim vermeintlichen Deutschland-Tor war korrekt

Die vieldiskutierte Entscheidung, ein vermeintliches Tor von Jonathan Tah im WM-Sechzehntelfinale gegen Paraguay nicht zu geben, war laut FIFA-Schiedsrichterchef Pierluigi Collina korrekt. In einem Beitrag des Weltverbands schrieb der Italiener grundsätzlich über Situationen wie die in der Verlängerung des am Ende von Deutschland verlorenen K.-o.-Spiels. «Trainer und Spieler wurden darüber informiert. Daher sollte es keine Überraschung sein, wenn Schiedsrichter solche Vergehen ahnden», sagte Collina. Er nannte Waldemar Anton in seinen Ausführungen nicht beim Namen, sein Beitrag endete aber mit einem grossen Foto von genau dieser strittigen Szene. Der Körperkontakt des DFB-Verteidigers mit Paraguays Torwart wird dabei grafisch hervorgehoben.

Den Schiedsrichtern sei empfohlen worden, besonderes Augenmerk auf bestimmte Situationen zu legen, die «im Zusammenhang mit den taktischen Vorgehensweisen einzelner Mannschaften auftreten können», schrieb Collina. «Ein Beispiel hierfür ist, wenn angreifende Spieler versuchen, verteidigende Spieler an ihrer Bewegung zu hindern.»

Zwar stelle das blosse Einnehmen oder Halten einer Position für sich genommen kein Foul dar. «Wenn ein angreifender Spieler jedoch kein Interesse am Ball hat und sich – selbst nur geringfügig – bewusst mit der klaren Absicht bewegt, die Laufbewegung eines Gegenspielers zu behindern und ihn dadurch am Verteidigen zu hindern, sollten die Schiedsrichter und – falls erforderlich – auch der VAR die Situation sorgfältig analysieren und eingreifen», sagte Collina. «Dies gilt insbesondere dann, wenn diese Taktik darauf abzielt, den gegnerischen Torhüter daran zu hindern, das Tor wirksam zu verteidigen.»

Pierluigi Collina stellt sich hinter den Schiedsrichter-Entscheid beim Spiel zwischen Deutschland und Paraguay. sda

Niederlande-Coach Koeman tritt zurück: «Stolz und dankbar»

Ronald Koeman hört nach dem frühzeitigen WM-Aus gegen Marokko als Nationaltrainer der Niederlande auf. Die Entscheidung, seinen Vertrag nicht zu verlängern, habe er vergangene Nacht getroffen, gab der 63-Jährige via Instagram in einer persönlichen Stellungnahme bekannt. Mit Blick auf seine Laufbahn zeigte er sich «vor allem stolz und dankbar». Er habe das Privileg gehabt, bei zahlreichen Spitzenvereinen wie dem FC Barcelona oder Ajax Amsterdam und in zwei Amtszeiten die niederländische Nationalmannschaft zu trainieren.

Klatschte beim Spiel gegen Marokko ein letztes Mal als Niederlande-Coach mit Frenkie de Jong (rechts) ab: Ronald Koeman (links). AP

Starkes Gewitter verzögert Mexiko gegen Ecuador

Das erste K.-o.-Spiel von WM-Mitgastgeber Mexiko gegen Ecuador ist nach einem schweren Gewitter mit einer Stunde Verspätung angepfiffen worden. Etwa eine Stunde vor dem geplanten Spielbeginn um 19.00 Uhr Ortszeit (03.00 MESZ) gab der Stadionsprecher zunächst nur eine Verspätung bekannt. Bis kurz vor dem ursprünglichen Anstoss hatte keine der beiden Mannschaften den Rasen auch nur zum Aufwärmen betreten. Das Gewitter hatte am späten Nachmittag eingesetzt mit starkem Regen auch in dem Stadtteil, in dem das Aztekenstadion im Süden der Metropole steht.

Nach dem späten Start zünden die Mexikaner bei Spielbeginn sofort den Turbo. Die Tore fallen in der 22. und 31. Minute. Mexiko gewinnt mit einem teils berauschenden Auftritt 2:0 und ist eine Runde weiter.