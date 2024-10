Kylian Mbappé bleibt zur Schonung in Madrid Keystone

WM-Finalist Frankreich wird in den kommenden Nations-League-Spielen ohne Captain Kylian Mbappé auflaufen.

SDA

Trainer Didier Deschamps verzichtete in seinem Aufgebot auf den zuletzt angeschlagenen Stürmer von Real Madrid für die Partien in Budapest gegen Israel am 10. Oktober und vier Tage später in Brüssel gegen Belgien.

Mbappé kam am Mittwoch bei Reals Champions-League-Niederlage in Lille (0:1) zwar wieder zum Einsatz. Laut dem französischen Fachmagazin «L'Équipe» wird er aufgrund der zuvor erlittenen Fussverletzung aber nach Absprache mit Real und Trainer Carlo Ancelotti geschont und in Madrid trainieren.

Die französische Nationalmannschaft ist mit einer Niederlage gegen Italien (1:3) und einem Erfolg gegen Belgien (2:0) in die Nations League gestartet.

SDA