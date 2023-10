Frankreich-Trainer Deschamps kritisiert Vergabe von WM 2030 scharf

Didier Deschamps über Vergabe von WM 2030: «Entscheid auf ethischer und moralischer Ebene nicht stimmig» Frankreich Coach Didier Deschamps äussert sich vor dem EM-Qualifikationsspiel gegen die Niederlande zur Vergabe der WM 2030. 10.10.2023

Vor dem EM-Qualifikationsspiel gegen die Niederlande äussert sich Didier Deschamps über die Vergabe der WM 2030. Das Turnier wird auf drei Kontinenten ausgetragen, was beim Coach des Vizeweltmeisters für Stirnrunzeln sorgt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die WM 2030 startet in Südamerika, bevor es dann in Afrika und Europa weitergeht.

Frankreich-Coach Didier Deschamps sieht die südamerikanischen Teams dabei im Vorteil – unter anderem, weil die Gegner hin- und wieder zurückfliegen müssten.

Deschamps sei ein Befürworter von Entscheidungen, die auf sportlicher und ethischer Ebene stimmig seien. Hinsichtlich der Vergabe der WM 2030 meint Deschamps: «Ich glaube nicht, dass diese Entscheidung sehr stimmig ist.» Mehr anzeigen

Die WM 2030 findet auf drei Kontinenten statt. Die Auftaktspiele werden auf südamerikanischem Boden ausgetragen, danach geht das Turnier in Afrika (Marokko) und Europa (Spanien/Portugal) weiter.

Grosse Fussballturniere gleich an mehrere Länder zu vergeben, ist keine Seltenheit mehr. Frankreich-Coach Didier Deschamps spricht von einem «Trend», fügt hinsichtlich der WM 2030 aber kritisch hinzu: «Es gibt die Besonderheit, dass drei Spiele auf dem südamerikanischen Kontinent stattfinden.»

Das Eröffnungsspiel soll dabei in Uruguay stattfinden, zwei weitere Partien in Argentinien und Paraguay. Damit will die FIFA auch das Jubiläum des Turniers entsprechend würdigen. Die erste WM war 1930 in Uruguay ausgetragen worden.

Deschamps sieht südamerikanische Teams im Vorteil

Es ist noch unklar, welche Länder an den drei ersten Spielen gegen die südamerikanischen Gastgeber beteiligt sein werden. «Aber es wird bedeuten, dass drei südamerikanische Mannschaften ein Heimspiel haben werden», sagt Deschamps an einer Medienkonferenz vor dem EM-Quali-Spiel gegen die Niederlande und fügt hinzu: «Das ist schon ein Vorteil.» Die Gegner müssten hin- und wieder zurückfliegen – den Gastgebern aus Südamerika wird de facto ein Flug über den Atlantik erspart.

«Ich weiss nicht, wer die Entscheidungen trifft, aber ich kann nicht verschweigen, dass ich gerne hätte, wenn die Dinge auf sportlicher und ethischer Ebene stimmig sind. Ich glaube nicht, dass diese Entscheidung sehr stimmig ist», so Deschamps.

Die Entscheidung ist aber unter Dach und Fach. Die WM 2030 findet auf drei Kontinenten statt. Die Jubiläumsausgabe wird im Estádio Centenário von Montevideo in Uruguay eröffnet. Da, wo 1930 schon die allererste WM eröffnet wurde.