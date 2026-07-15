Spanien weist das französische Starensemble im Halbfinal in die Schranken und zieht in beeindruckender Manier in den WM-Final ein. Die Presseschau zum Spiel.

Presseschau «Frankreich wusste: Wenn es den Ball hatte, dann nur, weil Spanien es so wollte»

🇪🇸 Marca

«In einem WM-Halbfinal – einem Ereignis für Auserwählte – lieferte Spanien eine unvergessliche Vorstellung. Das Nationalteam öffnete am Abend den Prado und den Louvre, um sich zum zweiten Mal in ihrer Geschichte für ein WM-Finale zu qualifizieren.»

giornalone.it

🇪🇸 Diario AS

«Es ist schwer, besser zu spielen, ein Biest mit dem Talent des Gegners zu zähmen und Giganten wie Mbappé, Olise oder Dembélé in den Schatten zu stellen. All das hat La Roja geschafft, die am kommenden Sonntag in New York/New Jersey den Final bestreiten wird. Der zweite Stern, dieses Wunder, ist ein kleines Stück näher gerückt.»

🇪🇸 El Pais

«Es ist erstklassiger Fussball, geprägt von äusserst raffinierter Spielintelligenz, der den Gegnern die Beine schwer macht. Frankreich wusste: Wenn es den Ball hatte, dann nur, weil Spanien es so wollte.»

🇫🇷 L'Équipe

«Die Bleus haben einen Halbfinal verloren, den sie eigentlich gar nicht gespielt haben. Sie wurden von Spanien in allen Bereichen übertrumpft und waren nicht in der Lage, ihren Träumen und den Hoffnungen, die sie geweckt hatten, gerecht zu werden.»

giornalone.it

🇫🇷 Le Parisien

«Frankreich hat eine Lektion in Spanisch erhalten, die fast schon einer Abreibung gleichkam. Vamos nach Hause.

Michael Olise und Ousmane Dembélé wurden wie nie zuvor ausgeschaltet, sodass ihr Einfluss auf ein Minimum beschränkt blieb. Ohne Bogen kein Pfeil – und Kylian Mbappé konnte in diesem labyrinthartigen Albtraum nicht zum Zug kommen.»

🇫🇷 Le Figaro

«Das war's dann also. Eine riesige Enttäuschung. Ein totaler Reinfall. Und ein Quatorze Juillet, der auf ganzer Linie vermasselt wurde.»

giornalone.it

🇨🇭 Tages-Anzeiger

«Die Spanier zeigen ihr bestes Spiel an dieser WM. Trainer Luis de la Fuente spielt Schach. Das Mittelfeld mit Dani Olmo, Fabian Ruiz und vor allem Rodri steht immer am richtigen Ort. Die Spanier ziehen ein für die Franzosen undurchdringliches Netz auf.»

🇨🇭 NZZ

«Spanien erteilt Frankreich eine Lektion, wie sie in der WM-Geschichte selten ist. Trainer Deschamps blamiert sich.

Die Demontage des grossen Favoriten wirft die Frage auf, warum die Mannschaft als unschlagbar galt. Spanien dagegen erinnert an die grossen Jahre.»

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 The Sun

«Jetzt wissen wir, warum die Spanier glaubten, die grossen Entertainer zähmen zu können. Und jetzt wissen wir, was England überwinden muss, wenn es eine Chance haben will, diese 60 Jahre des Schmerzes zu beenden.»

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 The Guardian

«Die Franzosen haben in den letzten Wochen grossartigen Fussball gespielt, doch als es darauf ankam – gegen die erste echte Spitzenmannschaft, auf die sie trafen –, wurden sie überrannt. Spaniens Spielstruktur erstickte sie, und da zu viele Spieler auf Kreativität setzten, war Frankreich bei Kontern verwundbar. In seiner letzten Niederlage erlangte Deschamps seine endgültige Rechtfertigung. Auf Talent darf man sich niemals verlassen.»

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