Ausnahmetalent Rayan Cherki macht seinem Ruf beim Nati-Debüt alle Ehre. Bild: Imago

Rayan Cherki gilt seit Jahren als eines der grössten Talente im europäischen Fussball, was einst auch Xherdan Shaqiri zu spüren bekommt. Beim Debüt für Frankreichs Nationalteam macht der 21-Jährige seinem Ruf alle Ehre.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Lyon-Eigengewächs Rayan Cherki liefert im Nations-League-Halbfinals ein eindrückliches Debüt für Frankreich ab und führt sein Team nach seiner Einwechslung beinahe noch zur grossen Wende.

Der 21-Jährige gilt als eines der grössten Talente in Europas Fussball und ist seit 2019 der jüngste Spieler in Lyons Ligue-1-Geschichte.

Schon mit 18 Jahren duelliert er sich mit Xherdan Shaqiri bei Lyon um einen Stammplatz. Nun steht er vor dem Abgang zu Manchester City. Mehr anzeigen

Rayan Cherki hat den Durchbruch geschafft. Das Eigengewächs von Olympique Lyon hat seine bisher beste Saison hinter sich und liefert in 44 Einsätzen 12 Tore und 20 Vorlagen. Die Belohnung: Cherki wird in der Ligue 1 zum Top-Vorlagengeber und zum Dribbler des Jahres ausgezeichnet – und erhält sein erstes Aufgebot für Frankreichs Nationalmannschaft.

Sein Debüt für die Équipe Tricolore allerdings hat sich der Dribbelkünstler anders vorgestellt. Im Nations-League-Halbfinal steht Frankreich bereits mit dem Rücken zur Wand, als Cherki in der 63. Minute beim Stand von 1:4 den Rasen betritt. Nur vier Minuten später markiert Lamine Yamal gar den fünften Treffer für Spanien.

Eindrückliches Debüt als Joker

Cherki lässt sich davon aber nicht unterkriegen – im Gegenteil. Gut 10 Minuten vor Schluss lanciert der Debütant mit einem Traumtor Frankreichs Aufholjagd, kurz darauf leitet er mit einem Zuckerpass das 3:5 ein, bevor er in der Nachspielzeit mit einer perfekten Flanke den Assist zum 4:5 liefert.

Schlussendlich reicht es zwar nicht mehr zum Ausgleich – doch der 21-Jährige hinterlässt Eindruck. «Er hat alles verändert. Seine Pässe haben stets für Entlastung und Raum gesorgt», schreibt etwa Eurosport. «Der einzige Wermutstropfen: dass er nicht von Anfang an gespielt hat.»

Cherki macht seinem Ruf so alle Ehre. Seit Jahren gilt er als eines der grössten Talente im europäischen Fussball. 2010 wechselt er im Alter von gerade einmal 7 Jahren in die Jugendakademie von Lyon und spielt als 15-Jähriger bereits in der vierten französischen Liga für das Reserveteam. Sein Debüt auf höchster Stufe gibt er im Oktober 2019 mit 16 Jahren und 63 Tagen und avanciert damit zum jüngsten Spieler in Lyons Ligue-1-Geschichte.

Shaqiris Konkurrent

Jahr für Jahr wächst Cherkis Stellenwert in Lyon. Das bekommt 2021 auch Xherdan Shaqiri zu spüren, der sich während seiner Zeit in Frankreich unter anderen mit dem erst 18-jährigen Cherki um einen Stammplatz in Lyons Offensive streitet – und nach bloss einem halben Jahr das Weite sucht und in die USA wechselt.

Cherki dagegen bleibt und entwickelt sich mehr und mehr zum Leistungsträger. Das entgeht auch den ganz grossen europäischen Klubs nicht. Zu Beginn der letzten Saison wird er bei seinem Stammverein zwischenzeitlich aussortiert, weil man den Ausnahmekönner nicht ohne Ablöse verlieren will. Der auslaufende Vertrag wird deshalb erst im letzten September um ein Jahr bis 2026 verlängert.

«Das zeigt, dass der Fussball undankbar sein kann, denn ich habe dem Verein alles gegeben. Ich habe dort trotz des Interesses meinen ersten Profivertrag unterschrieben, habe mehrfach verlängert und immer mein Wort gegeben, nicht ablösefrei zu gehen. Und trotzdem haben im Gegenzug einige versucht, mir zu schaden», sagt Cherki zuletzt in einem Interview mit «Transfermarkt».

Abgang nach Manchester?

Nach 185 Spielen wird das Eigengewächs seinem Herzensklub in diesem Sommer definitiv den Rücken kehren. «Ich habe das getan, was ich tun wollte. Ein echter Lyoner zu sein und alles für meinen Verein zu geben. Ich habe das Schiff nicht beim Sinken verlassen. Ich bin geblieben, ich habe die Zähne zusammengebissen», sagt Cherki und fügt an: «Ich habe geweint, ich habe gelacht, ich hatte Angst. Aber ein guter Mann muss so sein, das ist Teil seiner DNA.»

Nun liebäugelt das Ausnahmetalent mit einer neuen Herausforderung. Und die wird es in sich haben. Denn neben Dortmund, PSG oder Liverpool hat auch Manchester City mit Startrainer Pep Guardiola angeklopft – und steht offenbar kurz davor, das Rennen um Cherki zu gewinnen.

«Ihr kennt meine Antwort, jeder kennt sie. Wir haben noch immer ein Spiel zu spielen. Aber danach ist alles erledigt», lässt Cherki nach dem Länderspiel gegen Spanien durchblicken und kündigt an: «Ich bin für jedes System bereit. Ich arbeite jeden Tag körperlich und geistig, um bereit zu sein.»

Videos aus dem Ressort

Lyon-Star Cherki: «Will die Zuschauer glücklich machen» Lyon-Spieler Rayan Cherki vor dem Europa-League-Duell gegen Manchester United über seine Qualitäten und seine Ziele. 10.04.2025