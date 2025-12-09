Heung-Min Son spielt inzwischen beim Los Angeles FC. Keystone

Eine Südkoreanerin muss für vier Jahre ins Gefängnis, weil sie Fussballstar Heung-Min Son erpresst hat. Auch ihr Ex-Partner wurde verurteilt.

DPA dpa

Ein Gericht in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul hat eine Frau wegen der Erpressung von Fussballstar Heung-Min Son zu vier Jahren Haft verurteilt. Ihr Ex-Partner, der als Komplize in dem Fall diente, hat eine zweijährige Gefängnisstrafe erhalten, berichtete Südkoreas amtliche Nachrichtenagentur Yonhap am Montag.

Die Frau hat Son bereits im vergangenen Jahr wegen einer angeblichen Schwangerschaft kontaktiert und um 300 Millionen Won (rund 175'000 Euro) erpresst, damit sie der Presse und Sons Familie nicht davon erzählt. Die Summe soll die Frau nach südkoreanischen Medienberichten für Luxusartikel ausgegeben haben.

Laut Angaben der Erpresserin, die sich weiterhin als Opfer sieht, habe es sich um Entschädigungsgelder gehandelt, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Ihre Behauptungen würden jedoch «nicht vollständig mit der Faktenlage übereinstimmen», heisst es weiter.

Der 33-jährige Heung-Min Son gilt in seiner Heimat Südkorea als beliebtester Fussballer seiner Generation. Zwischen 2010 und 2015 startete der Stürmer seine internationale Profikarriere in der Bundesliga beim Hamburger SV und Bayer Leverkusen. Später stand er ein Jahrzehnt bei Tottenham Hotspur in der englischen Premier League unter Vertrag. Seit diesem Sommer spielt er für den Los Angeles FC in den USA.

Das könnte dich auch interessieren

Liverpool-Coach Slot schliesst Salah-Rückkehr nicht aus 09.12.2025