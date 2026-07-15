Auch in diesem Sommer wechseln diverse Nationalspielerinnen den Verein, darunter auch langjährige Stammkräfte. Hier behältst du den Überblick.

Transfer-Übersicht Drei Nati-Stars wechseln in die beste Liga der Welt – Torjägerin Xhemaili unterschreibt in Italien

Nadine Riesen Die 26-Jährige wechselt von Eintracht Frankfurt zu West Ham United. Mit Leila Wandeler und Seraina Piubel spielen bereits zwei Nati-Spielerinnen dort. Riesen steht bei 44 Länderspiel-Einsätzen.

Géraldine Reuteler Acht Jahre lang spielte sie bei Eintracht Frankfurt, ehe sie in diesem Sommer bei Arsenal unterschrieben hat. Die 27-Jährige verlässt damit ihre Komfortzone und wird bei einem der besten Vereine der Welt um einen Stammplatz kämpfen müssen. In der Nati ist Reuteler seit Jahren gesetzt und kommt bereits auf 91 Länderspiel-Einsätze.

Lia Wälti Nach nur einer Saison in Italien wechselt sie zurück nach England. Die 33-jährige Nati-Kapitänin läuft künftig für Brighton & Hove Albion auf. Dort dürfte sie eine tragende Rolle spielen.

Viola Calligaris Die 30-Jährige wechselt von Juventus Turin zu Atlético Madrid. Die Innenverteidigerin bringt die Erfahrung von 80 Länderspielen (9 Tore) mit. Stadt und Verein kennt sie bereits bestens – 2017 wechselte sie von YB zu Atlético und spielte dort zwei Jahre lang.

Riola Xhemaili Riola Xhemaili war bei PSV Eindhoven eine Schlüsselspielerin auf dem Weg zum Meistertitel. In 22 Liga-Spielen erzielte sie 14 Tore und bereitete 6 vor. Auch in der Nati trifft Xhemaili regelmässig. In der laufenden WM-Quali hat sie in fünf Spielen drei Tore erzielt. Nun wechselt die 23-Jährige nach Italien zu Aufsteiger Como 1907. Comos Frauenfussball-Chefin Heather O'Reilly sagt: «Sie ist proaktiv und mutig, kreativ und stark, kann Tore erzielen und vorbereiten. Ich kann es nicht erwarten, sie bei den ‹Biancoblu› zu sehen.»

Ella Touon Ella Touon war in der Rückrunde von Köln an SGS Essen ausgeliehen. Beim Absteiger hat sie so gut gespielt, dass sie auch wieder ins Nationalteam berufen wurde. Nun ist klar, wo ihre Reise weitergeht: Touon wechselt zum niederländischen Vizemeister Ajax Amsterdam.

Emanuela Pfister A-Nationalspielerin ist Emanuela Pfister noch nicht, doch zuletzt stand sie auf der Pikettliste und hat in der U19-Nati sowie im Verein bei GC ihre Torgefährlichkeit unter Beweis gestellt. Nun wechselt die 19-jährige Schweiz-Brasilianerin zu Bundesligist RB Leipzig.

Leela Egli Die 19-jährige Nationalspielerin (4 Einsätze) wechselt von Freiburg zu Union Berlin. Für Freiburg lief sie 44 Mal auf und erzielte dabei acht Tore.

Svenja Fölmli Fölmli wechselt nach fünf Jahren von Freiburg zur TSG Hoffenheim. Zwei Mal hatte sich die 23-Jährige in dieser Zeit das Kreuzband gerissen, dennoch bringt sie es auf 65 Spiele, in denen sie 21 Tore erzielte. Für die Nati hat sie bislang 33 Spiele bestritten und dabei 7 Tore erzielt, zwei davon in der laufenden WM-Quali.

Svenja Fölmli geht jetzt für Hoffenheim auf Torejagd. Imago

Meriame Terchoun Terchoun wechselt von Dijon zum Schweizer Double-Sieger Servette. In der Nati hatte die 30-Jährige zuletzt einen schweren Stand und wurde nicht mehr immer berücksichtigt. Dennoch sollte man die 46-fache Nationalspielerin noch nicht abschreiben.

Laia Ballesté Die 27-Jährige spielte bislang durchgehend in Spanien, wechselt nun aber von RCD Espanyol zu Servette. Bislang hat Ballesté zwei Länderspiele bestritten. Sie war auch Teil des EM-Kaders im Sommer 2025, kam bei der Endrunde dann aber nicht zum Einsatz.

Sandrine Gaillard Nach der EM wechselte Gaillard (früher Mauron) von Servette zum Tampa Bay Sun FC. Nach einer Saison kehrt die 29-Jährige nun zurück in die Schweiz und schliesst sich Aufsteiger Yverdon an. Zuletzt spielte die 46-fache Internationale im Nationalteam keine Rolle mehr. Das könnte sich nun möglicherweise wieder ändern, sollte sie in der Super League herausstechen.

Amira Arfaoui Die 26-Jährige wechselt von Werder Bremen zum SC Freiburg. In den Jahren davor spielte sie auch schon für Bayer Leverkusen und Nürnberg. Im Januar 2020 debütierte sie im Nationalteam, kam danach aber nur noch auf zwei weitere Einsätze. Mit starken Leistungen im Verein könnte sie aber auch in der Nati wieder zum Thema werden.

Weitere Spielerinnen im Fokus

Alisha Lehman wechselte im Winter von Como zu Leicester City. Dort hat sie kaum gespielt und ist abgestiegen. Sie hat zwar einen Vertrag bis 2028 unterschrieben, aber ob sie tatsächlich dort bleibt, ist fraglich.

Luana Bühler verpasste nicht nur die EM, sondern die gesamte letzte Saison. Ihr Vertrag bei Tottenham ist in diesem Sommer ausgelaufen. Noch gibt es aber keine Transfer-News.

Eseosa Aigbogun wechselte vor einem Jahr von der AS Roma zu Strassburg und hatte dort einen Stammplatz inne. Nun ist der Vertrag der 100-fachen Nationalspielerin ausgelaufen. Wo die 33-Jährige ihre Karriere fortsetzen wird, ist noch nicht bekannt.