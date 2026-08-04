Nur drei Tage vor dem Saisonstart trennt sich der FC Zürich von Frauen-Cheftrainer Renato Gligoroski.

Renato Gligoroski bleibt nicht Trainer der FCZ-Frauen.

Women's Super League FCZ-Frauen trennen sich kurz vor Saisonstart vom Cheftrainer

Wie der Verein mitteilt, sind unterschiedliche Vorstellungen über die sportliche Weiterentwicklung des Teams der Grund für die sofortige Trennung. Der Österreicher betreute die Zürcherinnen seit Sommer 2024.

Bis ein Nachfolger gefunden ist, wird das Team vom technischen Direktor Alessandro Mangiarratti gemeinsam mit Sportkoordinatorin Diane Caldwell betreut.

Die FCZ-Frauen starten am Freitag auswärts gegen den Aufsteiger Yverdon-Sport in die neue Saison der Womens' Super League.