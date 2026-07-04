Lia Wälti, Captain der Schweizer Frauen-Nationalmannschaft, kehrt nach einem Jahr bei Juventus Turin nach England zurück.

Lia Wälti hat einen neuen Verein gefunden

«Ich freue mich riesig, hier zu sein» Lia Wälti verlässt Juventus Turin und kehrt nach England zurück

Die 33-jährige Mittelfeldspielerin schliesst sich Brighton & Hove Albion an und unterschrieb einen Vertrag über zwei Saisons mit Option auf ein weiteres Jahr. Dies bestätigte der Verein. Vor ihrem Engagement bei Juventus spielte Wälti sieben Jahre bei Arsenal und gewann mit dem Team aus London unter anderem die Champions League.

In einer Video-Botschaft sagt sie: «Ich freue mich riesig, hier zu sein!»

00:21 Darum freut sich Lia Wälti nur auf die Spiele der Schweizer Nati