DAS SPIEL DER WOCHE

Ein Trainerwechsel noch vor Saisonstart, das gibt es auch nicht alle Tage. Bei den Frauen des FC Zürich hatte die Trennung von Cheftrainer Renato Gligoroski nur drei Tage vor dem ersten Meisterschaftsspiel offenbar keine negativen Auswirkungen auf die Leistung des Teams. Auch ohne die weiterhin verletzte Rückkehrerin Luana Bühler feierten die Zürcherinnen zum Auftakt auswärts gegen Aufsteiger Yverdon einen mühelosen 3:0-Erfolg. Der Sieg hätte sogar noch deutlicher ausfallen können. Zwei Treffer der Zürcherinnen wurden aberkannt, zudem verschoss Captain Naomi Mégroz einen Penalty.

DAS TOR DER RUNDE

Monika Ibishaj lief bereits in der vergangenen Saison leihweise für den FC St. Gallen auf, nun haben die Ostschweizerinnen die Mittelfeldspielerin definitiv vom FC Zürich übernommen. Am Samstag sorgte die 21-Jährige im Kantonsderby bei Rapperswil-Jona mit einem sehenswerten Weitschusstor für Aufsehen. In der 39. Minute traf sie aus rund 22 Metern zum verdienten 1:1-Ausgleich.

Doch Ibishajs Traumtor blieb ohne Wert. Nach der Pause drehte Rapperswil-Jona auf und sorgte mit drei Toren innerhalb von elf Minuten bis zur 60. Minute für die Entscheidung – und damit für die Überraschung der Runde.

Einen erfolgreichen Einstand als Trainerin des FC Basel feierte Danique Stein. Die Baslerinnen siegten in Luzern 2:1. GC startete derweil mit einem 5:1-Kantersieg in Aarau in die neue Saison.

DIE NÄCHSTE RUNDE

Die Reprise des Playoff-Finals zwischen YB und Servette Chênois, die die 1. Runde komplettiert, steigt erst am 21. August. Der Grund dafür ist, dass beide Teams in der Qualifikation zur Champions League im Einsatz standen, allerdings mit unterschiedlichem Erfolg. Während die Genferinnen ihr Miniturnier in Kasachstan gewannen und nun nur noch eine Runde vom Erreichen der Ligaphase entfernt sind, verloren die Bernerinnen beide Spiele und schieden damit bereits aus dem europäischen Geschäft aus.

Am Freitag eröffnen die YB-Frauen mit einem Gastspiel in Basel die 2. Runde. Derweil startet Double-Gewinner Servette Chênois am Samstag mit einem Heimspiel gegen Aarau in die Mission Titelverteidigung in der Women's Super League. Am Sonntag duellieren sich Zürich und Luzern, St. Gallen und Yverdon sowie GC und Rapperswil-Jona.