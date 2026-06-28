Das Schweizer U19-Nationalteam der Frauen überrascht an der EM in Bosnien-Herzegowina. Zum Auftakt gelingt dem Team von Trainerin Veronica Maglia ein 2:2 gegen Rekordsieger Spanien.

Applaus für einen gelungen Auftakt: Veronica Maglia holt mit ihrem Team einen Punkt gegen den Favoriten Spanien.

Ausrufezeichen bei der U19-EM Schweizerinnen holen gegen Serien-Europameister Spanien einen Punkt

Die Aussenseiterinnen aus der Schweiz gingen in Sarajevo nach 34 Minuten durch ein Traumtor von Emilie Mece in Führung.

Die Antwort folgte postwendend, ebenfalls durch ein tolles Tor.

Als Ainoa Gomez in der 63. Minute mit ihrem zweiten Treffer die Führung für Spanien gelang, schien das Spiel den erwarteten Ausgang zu nehmen.

Doch die Schweizerinnen steckten nicht auf und kamen drei Minuten vor dem Ende durch einen verwandelten Penalty von Emanuela Pfister zum gemessen an Spielanteilen (27 zu 73 Prozent) und Abschlüssen (4 zu 25) glücklichen Ausgleich.

Nach dem unverhofften Punktgewinn gegen die siebenmaligen Europameisterinnen, welche im letzten Jahr den vierten Titel in Serie gewinnen konnten, wartet am Mittwoch im zweiten Gruppenspiel Österreich.

Acht Nationen, verteilt auf zwei Gruppen, nehmen am Turnier in Bosnien-Herzegowina teil. Die besten zwei Teams aus jeder Gruppe ziehen in die Halbfinals ein.