Servette Chênois kennt die letzte Hürde auf dem Weg in die Ligaphase der Champions League. Die Schweizer Meisterinnen treffen in der 3. Qualifikationsrunde auf ihr tschechisches Pendant Sparta Prag.

Letzte Hürde Servette Chênois trifft im Kampf um das Champions-League-Ticket auf Sparta Prag

Das ergab die Auslosung in Nyon. Das Team von Trainer Cristian Toro bestreitet das Hinspiel am 26. August auswärts. Das Rückspiel findet eine Woche später in Genf statt.

Sparta Prag schaltete in der vergangenen Saison die YB Frauen im Achtelfinal des Europa Cups aus. Die Tschechinnen machten dabei im Rückspiel in Bern eine 0:3-Hypothek wett.

Im Falle eines Scheiterns geht es für Servette Chênois in der 2. Qualifikationsrunde des Europa Cups weiter.

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