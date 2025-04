Frauenfussball-EM 2025: Influencerinnen trainieren in Bern - Gallery Die Trainerin der Schweizer Frauen-Nationalmannschaft Pia Sundhage (Mitte) spricht am Montag in Bern mit den anwesenden Influencerinnen. Bild: Keystone Die französische Influencerin Melody Donchet jongliert vor Pia Sundhage. Bild: Keystone Frauenfussball-EM 2025: Influencerinnen trainieren in Bern - Gallery Die Trainerin der Schweizer Frauen-Nationalmannschaft Pia Sundhage (Mitte) spricht am Montag in Bern mit den anwesenden Influencerinnen. Bild: Keystone Die französische Influencerin Melody Donchet jongliert vor Pia Sundhage. Bild: Keystone

Schweiz Tourismus will die Schweiz dem Publikum der Frauenfussball-Europameisterschaft (EM) 2025 besser bekannt machen: Dazu wurden elf Influencerinnen aus verschiedenen Ländern engagiert, um am Montag in Bern die Austragungsorte der Veranstaltung vorzustellen.

Keystone-SDA SDA

Die elf jungen Frauen konnten mit der Trainerin der Schwizer Frauen-Nationalmannschaft, Pia Sundhage, üben, wie Bern Tourismus in einer Mitteilung schreibt.

Die Influencerinnen kommen aus Deutschland, dem Vereinigten Königreich (Grossbritannien und Nordirland), Frankreich, Italien, Norwegen, Dänemark, Schweden und Polen.

Da ein Grossteil der Tickets für die EM-Spiele von Schweizern gekauft wurde, ist auch eine Schweizer Influencerin mit von der Partie: die Zürcher R&B-Sängerin Naomi Lareine, ehemalige Spielerin der Grasshoppers und der U19-Nationalmannschaft.

Die Frauenfussball-EM findet vom 2. bis 27. Juli in den Städten Basel, Bern, Zürich, Genf, Luzern, St. Gallen, Thun und Sitten statt. Laut Medienmitteilung wurden bereits über 540'000 Tickets verkauft. Die letzte EM, die 2022 in England stattfand, wurde von rund 575'000 Zuschauern besucht.