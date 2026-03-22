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Untersuchung eingeleitet Frauenfussball: Sexismus-Vorwürfe gegen GC-Funktionäre

Michael Wegmann

22.3.2026

Aus dem Umfeld der GC-Spielerinnen werden Vorwürfe gegen langjährige Funktionäre erhoben. 
Aus dem Umfeld der GC-Spielerinnen werden Vorwürfe gegen langjährige Funktionäre erhoben. 
KEYSTONE

Namhafte Funktionäre des GC-Frauenfussballs wie Erich Vogel und Heinz Spross werden mit schweren Anschuldigungen konfrontiert. Der Klub will Untersuchungen einleiten. 

Redaktion blue Sport

22.03.2026, 13:55

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Im Umfeld der GC-Frauen werden gegen mehrere langjährige Funktionäre Vorwürfe wegen fragwürdigen und teils unangemessenen Verhaltens erhoben.
  • Im Zentrum stehen unter anderem private Einladungen von Erich Vogel an Spielerinnen, ein anzüglicher Spruch von Präsident Heinz Spross und Kritik am Generalsekretär wegen Betretens von Spielerinnenwohnungen.
  • GC reagiert auf den Artikel im «Sonntagsblick» und will eine externe unabhängige Untersuchung einleiten. Zudem hat der Verein «Swiss Sport Integrity» eingeschaltet.
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Im Umfeld des GC-Frauenfussballs werden Vorwürfe gegen mehrere langjährige Funktionäre erhoben. Gegenüber dem «Sonntagsblick» erklärten mehrere Personen, die anonym bleiben wollen, dass es in der Frauenabteilung von GC zu diversen fragwürdigen Situationen gekommen sei. 

Unter anderem würden sich Spielerinnen über das Verhalten von Erich Vogel (87), Mitglied der Sportkommission, stören. Der Ex-Sportchef der GC-Frauen soll Spielerinnen mehrmals zu sich nach Hause eingeladen haben, um Vertragsverhandlungen zu führen oder sie bei ihrer Trainerausbildung zu unterstützen. Seine Nähe zu Spielerinnen soll von mehreren Seiten als unangemessen beurteilt werden, schreibt der SonntagsBlick.

Private Einladungen, unangemessene Sprüche

Nebst Vogel soll auch Heinz Spross im Fokus stehen.  Der Klubpräsident und Mäzen soll im Trainingslager mit einem anzüglichen Spruch gegenüber einer Spielerin negativ aufgefallen sein. 

Zudem wird auch der Generalsekretär kritisiert. Er soll die Wohnungen der Spielerinnen in deren Abwesenheit betreten haben. Die Wohnungen werden vom Klub zur Verfügung gestellt.

Der Klub reagiert auf den Artikel und will die Vorwürfe wegen fragwürdigen und teils unangemessenen Verhaltens untersuchen. «Die Geschäftsleitung und der Vorstand nehmen die Vorwürfe sehr ernst. Allfällige Verstösse gegen die Ethikrichtlinien des Schweizer Sports werden von uns nicht toleriert. Der Vorstand hat aufgrund der Vorwürfe gehandelt. Er hat entschieden, eine externe, unabhängige Untersuchung in Auftrag zu geben.» Zudem sei auch Swiss Sport Integrity eingeschaltet worden.

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