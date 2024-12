Bobic: «Spycher kann auf jeden Fall auch in der Bundesliga managen» Fredi Bobic ist ein grosser Fan vom heutigen YB-Boss Christoph Sypcher. Von «Wuschu» war der ehemalige Frankfurt-Sportvorstand so begeistert, dass er ihn gleich als seinen Nachfolger empfahl. 09.12.2024

Nach seiner erfolgreichen Fussball-Karriere wechselte Fredi Bobic in die Teppichetage. Bei seiner ersten Station beim VfB Stuttgart war er als Sport-Direktor und Sport-Vorstand tätig. 2016 ging der frühere Top-Stürmer zu Eintracht Frankfurt. Mit den Hessen konnte sich Bobic 2018 als DFB-Pokalsieger feiern lassen. Am Ende verbrachte er fünf sportlich tolle Jahre mit der Eintracht.

Als Sport-Vorstand bei Frankfurt war Bobic auch regelmässig im Wankdorf-Stadion zu Gast. «Ich habe mir das gerne angeschaut, weil YB immer sehr, sehr gute Spieler hatte», meint Fredi Bobic im Gespräch mit blue Sport Chefredaktor Andy Böni.

Der ehemalige deutsche Internationale (35 Länderspiele, 10 Tore) hatte mit den Bernern auch mehrmals geschäftlich zu tun. Als etwa Trainer Niko Kovac nach dem Pokal-Erfolg zu Bayern wechselte, musste Bobic auf Ersatzsuche – und wurde bei YB fündig. «Ich habe Adi Hütter geholt», erläutert der heute 53-Jährige. Die Verhandlungen führte er dabei mit Christoph Spycher. Die beiden liegen auf einer Wellenlänge. «Wir haben ein sehr gutes Verhältnis miteinander», hält Bobic fest.

«Kann auf jeden Fall auch in der Bundesliga managen»

YB sei ein sehr gut geführter Klub, der momentan ein bisschen schwächelt, führt der heute 53-Jährige aus. «Ich hoffe, dass YB wieder zur alten Stärke zurückfindet. Man braucht auch einen sehr guten Klub, der vor allem auch die letzten Jahre den Schweizer Fussball ja wirklich auch international über Wasser gehalten hat», findet Bobic.

Die Art und Weise, wie Christoph Spycher in Bern das Fussball-Feuer entfachte, imponierte Bobic so sehr, dass er den Verantwortlichen bei Frankfurt «Wuschu» 2020 gar als seinen Nachfolger empfohlen hat. «Das habe ich intern gemacht, als für mich klar war, dass ich den Klub in einem Jahr verlassen werde. Ich habe schon frühzeitig gesagt, sie sollen sich mal um Christoph kümmern. Das ist jemand, der auf jeden Fall auch in der Bundesliga managen kann», erzählt Bobic.

Doch Spycher zog es vor, bei den Bernern zu bleiben. Mittlerweile ist er bei YB gar Mitbesitzer. «Er hat vielleicht andere Pläne gehabt, was man respektieren muss», sagt Bobic. Er glaubt dennoch, dass Spycher auch an anderer Stelle Erfolg hätte: «Ich hätte ihn schon mal gern in der Bundesliga gesehen.»

Am Mittwoch spielt YB in der Champions League gegen den VfB Stuttgart, den früheren Klub von Fredi Bobic als Spieler. blue Sport überrtägt die Partie live, Anpfiff ist um 21.00 Uhr.

