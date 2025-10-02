Harter Kampf ohne Sieger: Freiburgs Maximilian Eggestein (li.) entwischt Bolognas Jens Ödgaard Keystone

Der Bundesligist Freiburg macht in der 2. Runde der Europa League einen Rückstand wett und sichert sich bei Remo Freulers Bologna einen Punkt.

Keystone-SDA SDA

Der erste Basler Gegner Freiburg erkämpfte sich beim italienischen Cupsieger Bologna ein 1:1. Das Remis war aufgrund der Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit verdient. Junior Adamu sorgte mit einem verwandelten Handspenalty in der 58. Minute für den Ausgleich, nachdem Riccardo Orsolini die Gastgeber nach einer knappen halben Stunde und einem Patzer von Freiburgs Goalie Noah Atubolu in Führung gebracht hatte. Remo Freuler spielte im Mittelfeld Bolognas durch.

Die AS Roma musste gegen Lille zuhause eine 0:1-Niederlage einstecken. Den einzigen Treffer erzielte Hakon Haraldsson schon nach fünf Minuten. Acht Minuten vor Schluss verpasste Artem Dowbyk den Ausgleich vom Penaltypunkt.