Mio Backhaus wechselt von Werder Bremen zum SC Freiburg Keystone

Der 22-jährige deutsche U21-Nationalgoalie Mio Backhaus wechselt innerhalb der Bundesliga von Werder Bremen zum Europa-League-Finalisten SC Freiburg.

Keystone-SDA SDA

Backhaus erhält nach übereinstimmenden Medienberichten einen Vertrag bis 2031 und kostet eine Ablöse von rund 15 Millionen Euro. Die Klubs machten dazu keine Angaben.

Neue Nummer 1 in Bremen ist Karl Hein. Der Bundesligist zog nach eigenen Angaben die Kaufoption für den Nationaltorhüter Estlands, der bei Arsenal unter Vertrag war. Derzeitige Nummer 1 in Freiburg ist Noah Atubolu. Seit einiger Zeit wird über Wechselabsichten des Torhüters spekuliert. Seine Zukunft ist derzeit offen.