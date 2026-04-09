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Europa League Freiburg vor Halbfinal-Einzug

SDA

9.4.2026 - 23:15

Freiburgs Johan Manzambi war gegen Celta Vigo nur schwer vom Ball zu trennen
Freiburgs Johan Manzambi war gegen Celta Vigo nur schwer vom Ball zu trennen
Keystone

Der SC Freiburg erspielt sich in den Viertelfinals der Europa League im Hinspiel gegen Celta Vigo, den Sechsten der La Liga, eine gute Ausgangslage. Das Team von Trainer Julian Schuster siegt 3:0.

Keystone-SDA

09.04.2026, 23:15

Der Schweizer Internationale Johan Manzambi zeigte bei Freiburg eine starke Leistung. Wie er vor dem 1:0 von Vincenzo Grifo in der 10. Minute an der Strafraumgrenze den Ball behauptete und anschliessend zum Torschützen passte, war schlichtweg Weltklasse. Sehenswert war auch der Schlenzer von Grifo. Kurz nach dem 2:0 von Niklas Beste (32.) scheiterte Manzambi am Pfosten. Das 3:0 schoss Matthias Ginter per Kopf (78.). Die Gäste brachten keinen einzigen Schuss auf das Tor der Breisgauer zustande. Manzambi stand beim Bundesligisten als einziger Schweizer auf dem Platz, Bruno Ogbus und Rouven Tarnutzer wurden nicht eingesetzt.

Freiburg steht zum ersten Mal überhaupt in einem europäischen Wettbewerb in den Viertelfinals. Im Falle eines Weiterkommens träfe der Bundesligist auf den Sieger des Duells zwischen Sporting Braga und Betis Sevilla, das Team von Ricardo Rodriguez. Das Hinspiel in Portugal endete 1:1.

Für Bologna wird es hingegen schwierig, die Runde der besten vier zu erreichen. Die Italiener verloren vor heimischem Publikum gegen Aston Villa 1:3. Zwar verkürzten die Gastgeber in der 90. Minute dank einem Treffer von Jonathan Rowe auf 1:2, doch vier Minuten später gelang Ollie Watkins mit seinem zweiten Tor in diesem Spiel das 3:1 für den Vierten der Premier League. Während Remo Freuler bei Bologna bis zur 90. Minute spielte, war Simon Sohm nur Ersatz.

Dan Ndoye kam beim 1:1 von Nottingham Forrest beim FC Porto nicht zum Einsatz.

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