Remo Freuler liegt derzeit mit einer Grippe im Bett. Keystone

Wie bereits beim 1:1 am Freitag in Nordirland muss der Schweizer Nationaltrainer Murat Yakin auch am Dienstag im Heimspiel in St. Gallen gegen Luxemburg auf Remo Freuler verzichten.

Der Mittelfeldspieler von Bologna hat das Team am Sonntag aufgrund anhaltender Grippesymptome verlassen, wie der SFV mitteilt.

Am Tag zuvor reiste bereits Alvyn Sanches ab. Das Lausanne-Juwel verletzte sich beim Spiel gegen Nordirland kurz vor dem Schlusspfiff und lässt sich bei seinem Klub weiter untersuchen.

Hat sich Sanches schwer verletzt? Alvyn Sanches muss kurz vor Schluss behandelt werden. Hat er sich am Knie verletzt? Sanches muss beim Verlassen des Spielfelds gestützt werden. Bei dieser Aktion scheint sich Sanches verletzt zu haben. Davor hatte der Lausanne-Profi einige starke Aktionen. Am Samstagmorgen teilt die Nati mit: Sanches verlässt das Camp und lässt sich bei Lausanne weiter untersuchen.

