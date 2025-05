Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

🇩🇪 Bundesliga

Bayer Leverkusen Granit Xhaka

Leverkusen macht Bayern München zum Sofa-Meister. Xhaka ist beim 2:2 gegen Freiburg nicht auf der Höhe, auf der er jeweils leistungstechnisch anzutreffen ist. Dreht nach dem 0:2-Rückstand ein wenig auf. Mit dem Punktverlust im Breisgau ist Leverkusen ein Jahr nach dem Titelgewinn wieder entthront. Mit dem Remis in letzter Sekunde hält jedoch eine Serie: Leverkusen hat seit 33 Auswärtsspielen in der Liga nie mehr verloren.

Dortmund Gregor Kobel

Borussia Dortmund ist plötzlich wieder da. Mit 16 Punkten aus den vergangenen sechs Spielen haben sich die Borussen wieder in die Region der Champions-League-Plätze gekämpft (Platz 5, ein Punkt hinter Freiburg auf Platz 4). Gregor Kobel hat am Samstag einen ruhigen Abend. Ist zur Stelle, als es ihn braucht. Seine Vordermänner erledigen ihren Job mit Bravour. Gegen Wolfsburg feiert der BVB einen deutlichen 4:0-Sieg. Am nächsten Spieltag treffen Kobel und Co. auf Leverkusen.

Gladbach Jonas Omlin

Packt in der 12. Minute die Mega-Parade aus. Hoffenheim kommt durch Hlozek zur XXL-Ausgleichchance, doch Omlin macht diese zunichte. Der Gladbach-Goalie pariert einen Dropkick aus rund elf Metern aus der linken Ecke. Dennoch geben die Fohlen ihren Vorsprung aus der Hand – eingeleitet durch einen Abpraller von Omlin selbst, als Hoffenheim das 1:2 erzielt. In der Schlussphase verhindert Omlin das 3:5 der Gäste mit einer starken Aktion. Das hoch spannende Spiel endet 4:4. Die Chance auf einen Europa-Cup-Platz der Gladbacher schrumpft auf ein Minimum.

Gladbach Nico Elvedi

Fehlt der Fohlenelf aufgrund einer Innenbandzerrung im Knie.

Mainz 05 Silvan Widmer

Ersetzt in der 36. Minute den verletzten Danny da Costa. Setzt sich in der 57. Minute erstmals spruchreif in Szene. Mit seinem weiten Einwurf in den Strafraum leitet er das Tor der Mainzer gegen Frankfurt zum 1:1-Endstand ein. Nach nun sieben Spielen in Serie ohne Sieg rutscht Mainz aus den Europa-Cup-Plätzen.

Stuggart Luca Jaquez

Steht nach seiner Einwechslung in der 65. Minute am Ursprung einer Stuttgarter-Topchance. Sein Pass ist der Startschuss einer Ballstafette des VfB. Führich bringt die Kugel letzten Endes nicht am Keeper von St. Pauli vorbei. In der 88. Minute gelingt den Stuttgartern dann doch noch das erlösende 1:0 (Endstand).

Stuttgart Fabian Rieder

Bleibt auf der Bank.

Stuttgart Leonidas Stergiou

Fehlte im Kader der Schwaben verletzt, muss unters Messer und wird den Rest der Saison verpassen.

Augsburg Cédric Zesiger

Wehrt gegen Holstein Kiel in der 40. Minute mit einer Grätsche erst das 0:2 ab, der Abpraller avanciert dann aber zur Vorlage für ebendieses Tor. Wenig später hat er vor dem Pausenpfiff den Anschlusstreffer auf dem Kopf. Der Kiel-Keeper pariert seinen Kopfball nach einer Ecke auf der Linie aber sackstark. Hat in der 54. Minute beim Stand von 0:3 Feierabend. Mehr als ein Treffer gelingt den Augsburgern in der Folge nicht mehr. Das Spiel geht 1:3 verloren.

Frankfurt Aurèle Amenda

Sitzt beim 1:1 gegen Mainz auf der Bank.

Freiburg Bruno Ifechukwu Ogbus

Weiterhin verletzt.

Freiburg Johan Manzambi

Vorlagengeber zum 2:0 gegen den abgelösten Meister Bayer Leverkusen. Er legt einen Flankenball mit dem Kopf zur Mitte. Leverkusens Hincapié spitzelt den Ball anschliessend ins eigene Tor. Nach seiner Auswechslung in der 69. Minute schlägt Bayer zurück. Das Spiel endet 2:2.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League

Manchester City Manuel Akanji

Kommt beim 1:0-Sieg gegen Wolverhampton in der 58. Minute zum Einsatz. Verleiht der Defensive zusätzliche Stabilität und hilft den Citizens, die Führung souverän über die Zeit zu bringen.

Newcastle Fabian Schär

Dämpfer für Newcastle und Schär. Nach dem 1:1 gegen Brighton rutschen die Magpies auf den vierten Platz ab. Konsequenzen auf eine Teilnahme in der Champions League hat das vorerst noch keine, aber nach Chelsea (Sieg gegen Liverpool) könnte am Montagabend auch Nottingham mit einem Sieg gegen Crystal Palace punktemässig zu Newcastle aufschliessen.

Schär ist aber massgebend daran beteiligt, dass Newcastle immerhin einen Punkt aus Südengland mitnimmt. Kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit klatscht sein Freistoss an die Hand eines Gegenspielers. Aleksander Isak verwandelt den anschliessenden Penalty in der 89. Minute zum Endstand.

🇮🇹 Serie A

Inter Mailand Yann Sommer

Inter-Trainer Inzaghi schickt vor dem Rückspiel in der Champions League gegen Barcelona die B-Elf auf den Platz. Der mutige Poker geht auf. Inter gewinnt dank eines Penaltys in der 9. Minute gegen Verona 1:0 und bleibt damit im Rennen um die italienische Meisterschaft. Sommer wird am kommenden Dienstag wieder zwischen den Pfosten stehen.

Napoli Noah Okafor

Napoli bleibt Leader der Serie A. Beim 1:0 gegen Lecce sitzt Okafor einmal mehr nur auf der Bank – zum sechsten Mal in Folge. Zuletzt stand er Mitte März für knapp 15 Minuten auf dem Feld.

Bologna Michel Aebischer

Sitzt gegen Juventus Turin auf der Bank.

Bologna Dan Ndoye

Fehlt Bologna gegen Juve verletzt.

Bologna Remo Freuler

Der dritte Schweizer im Bologna-Kader sticht. Remo Freuler gelingt in dieser Saison in der Serie A der erste Treffer. Der Mittelfeldmotor bei den Norditalienern schiesst den 1:1-Ausgleich gegen Juventus Turin. Dank des Unentschiedens belegt Bologna derzeit Platz 7 in der Serie A und ist nur einen Punkt von der erneuten Champions-League-Teilnahme entfernt.

Empoli Nicolas Haas

Empoli kämpft gegen den Abstieg und Haas muss dabei zusehen. Er fehlt nach wie vor verletzt. Gegen Lazio verliert Empoli zu Hause 0:1. Drei Runden vor Schluss fehlen Empoli zwei Punkte auf Lecce und den damit verbundenen Ligaerhalt.

Parma Simon Sohm

Mit einem Sieg hätte Parma einen riesigen Schritt in Richtung Ligaerhalt machen können. Hätte ... Sohm steht 86 Minuten auf dem Platz, sieben Minuten nachdem Como den Treffer zum entscheidenden 1:0 erzielt hatte. Der Abstiegskampf in Italien spitzt sich also zu. Parma ist mittendrin. Monza steht als Absteiger fest. Sechs weitere Teams kommen rein rechnerisch noch als einer der zwei weiteren Absteiger infrage.

🇪🇸 LaLiga

Betis Sevilla Ricardo Rodriguez

Spielt in der Viererkette durch. In der Defensive fehlerfrei, offensiv unauffällig. Betis gewinnt gegen Espanyol Barcelona 2:1 und bleibt im Rennen um einen Platz in der Champions League. Am Donnerstag reisen die Andalusier nach Italien für das Rückspiel des Europa-League-Halbfinals gegen Fiorentina.

Sevilla Djibril Sow

Sitzt beim 2:2 gegen Leganés auf der Bank.

Sevilla Ruben Vargas

Fehlt Sevilla auf dem Flügel nach wie vor verletzt.

Real Valladolid Eray Cömert

Gegen das grosse Barcelona spielt Cömert in der Fünferkette des feststehenden Absteigers durch. Nach dem Führungstreffer in der 6. Minute, dreht Barça in der 2. Halbzeit die Partie und gewinnt 2:1.

🇫🇷 Ligue 1

AS Monaco Philipp Köhn

Während PSG die zweite Liga-Pleite in Serie kassiert, kehrt Monaco auf die Siegerstrasse zurück. Beim 3:1-Sieg gegen Saint-Étienne hat er so fast gar nichts zu tun, beim zwischenzeitlichen Ausgleich des Gastgebers ist er chancenlos. Zuriko Davitashvili zimmert den Ball aus der Distanz traumhaft in die linke, weite Ecke.

AS Monaco Denis Zakaria

Drei Minuten nach dem Ausgleichstreffer von Saint-Étienne bereitet er das 2:1 der Monegassen vor. Der Nati-Spieler erkämpft sich vor dem gegnerischen Strafraum den Ball und sorgt dafür, dass sein Kollege Moatasem Al-Musrati trifft. Monaco bleibt Dritter der Ligue 1 und somit auf einem Champions-League-Platz.

AS Monaco Breel Embolo

Wird bereits in der 15. Minute eingewechselt, nachdem Mika Biereth angeschlagen raus muss. Bleibt ohne Torbeteiligung und hat in der 82. Minute Feierabend.

Marseille Ulisses Garcia

Der Vorsprung auf Monaco schmilzt auf einen Punkt. Marseille spielt gegen Lille 1:1. Garcia kommt ab der 85. Minute für die Schlussphase ins Spiel. Am Resultat ändert sich nichts.

Toulouse Vincent Sierro

Sierro tütet mit Toulouse den Ligaerhalt ein. Gegen Rennes setzt es einen 2:1-Sieg ab. Sierro spielt durch.

Montpellier Becir Omeragic

Montpellier hat zuletzt Ende Januar gewonnen. Danach gab es nur Niederlagen mit einer Ausnahme, dem 0:0 gegen Reims vor einer Woche. Gegen Brest spiel Omeragic durch, sein Team verliert mit 0:1.

Stade Brest Edimilson Fernandes

Sitzt beim 1:0-Heimsieg gegen Montpellier auf der Bank.

Weitere Schweizer im Ausland

Orange Couny (2. Liga USA) Lyam MacKinnon

Der Stürmer tütet für sein Team gegen FC Tulsa den 2:1-Sieg ein. Mit seinen Toren in der 55. und 80. Minute lässt er seine Farben jubeln.

Benfica Lissabon Zeki Amdouni

Kommt gegen Estroil ab der 57. Minute zum Einsatz. Bleibt beim 2:1-Sieg ohne Torbeteiligung.

Ferencvaros Stefan Gartenmann

Im Spitzenkampf gegen Puskás Akadémia spielt Leader Ferencvaros mit Gartenmann in der Innenverteidigung 1:1. Der Vorsprung auf die Verfolger Akadémia und Paks beträgt drei Runden vor Schluss zwei, respektive drei Punkte. Am kommenden Samstag trifft Ferencvaros auf Paks.

Burgos CF (2. Liga Spanien) Gabriel Barès

Sitzt beim 0:1 gegen Elche auf der Bank.

Feyenoord Rotterdam Jordan Lotomba

Ist beim 4:1 gegen Heracles weiterhin Zuschauer – verletzungsbedingt. Am kommenden Sonntag trifft Feyenoord auf PSV. Bei diesem Spiel bahnt sich ein heisser Kampf um die Champions-League-Plätze an. Im Falle eines Sieges würde Feyenoord zwei Spiele vor Schluss auf zwei Punkte an das Zweitplatzierte PSV heranrücken.

Fortuna Sittard Ryan Fosso

Beim deutlichen 1:4 gegen PSV spielt Fosso bis zur 87. Minute.

Ludogorets Razgrad Kwadwo Duah

Duah spielt beim 1:1 gegen Levski Sofia so gut wie durch. Der Stürmer wird in der 90. Minute ohne Torbeteiligung ausgewechelt.

Brügge Ardon Jashari

Der Mittelfeldstratege gewinnt mit Brügge seinen ersten Titel auf Profistufe überhaupt. Im Cup-Final gegen Anderlecht setzt sich Brügge mit 2:1 durch. Den letzten Cuptitel holten sich die Belgier vor zehn Jahren.

Jashari spielt bei Brügge gross auf. Nach seinem Abgang in Luzern vor einem Jahr steht bereits der nächste Wechsel im Raum. Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt und PSG sind Teil der Gerüchteküche.

Ardon Jashari gewinnt seinen ersten Titel als Profi. IMAGO/Isosport

Standard Lüttich Andi Zeqiri

Fehlt Lüttich beim 0:1 gegen Charleroi weiterhin verletzt.

KAA Gent Franck Surdez

Geniesst wegen des Cupfinals zwischen Brügge und Anderlecht ein spielfreies Wochenende.

Midtjylland Kevin Mbabu

Läuft auf der rechten Abwehrseite hoch und runter. Nach 90 Minuten wird er beim 3:1-Endstand ausgewechselt. Midtjylland bleibt im Rennen um die dänische Meisterschaft. Am kommenden Sonntag kommt es zum wegweisenden Duell gegen Leader Kopenhagen, das zurzeit einen Punkt Vorsprung hat.

Sturm Graz Gregory Wüthrich

Verschiebt mit seinen drei weiteren Abwehrkollegen geschickt und spielt zu null. In der 51. Minute wegen Handspiels gelb verwarnt. Nach dem 1:0-Sieg gegen Linz weiterhin Leader.

FC Liefering (2. Liga Östrreich) Bryan Okoh

Wird beim Stand von 0:2 nach dem Seitenwechsel eingewechselt. Danach hält die Defensive der Salzburger dicht. Mehr als ein Tor gelingt Liefering nicht. Das Spiel geht 1:2 verloren.

Lorient (Ligue 2) Yvon Mvogo

Lorient steht als Aufsteiger fest. Es geht nur noch um den Meistertitel. Mit dem 1:2 gegen Ajaccio schmilzt der Vorsprung auf Verfolger Paris FC auf zwei Punkte. Ein Spiel ist noch auszutragen. Ob Mvogo dann wieder zwischen den Pfosten stehen wird? Gegen Ajaccio sass er auf der Bank.

Greuther Fürth Noah Loosli

Fürth verliert gegen das formstarke Hertha 0:1. Beim entscheidenden Treffer in der 16. Minute ist Loosli zu wenig konsequent im Zweikampf und lässt sich ausspielen. Eine Minute nach seiner Gelben Karte hat er in der 71. Feierabend.

HSV (2. Bundesliga) Miro Muheim

Die 2. Bundesliga ist an Spannung und Spektakel kaum zu überbieten. Gegen Darmstadt geht der HSV als Tabellenzweiter ins Rennen, Muheim spielt gewohnt auf links. Mit seinem Zug nach vorne setzt er immer wieder gefährliche Akzente. Schlägt in der 23. Minute den Eckball, den Ludovit Reis zum 1:0 der Hamburger köpft. Muheim wird in der 74. Minute beim Stand von 2:0 durch Silvan Hefti ersetzt ...

HSV (2. Bundesliga) Silvan Hefti

... und die Partie nimmt in der Schlussviertelstunde mit Hefti auf dem Platz nochmals richtig Fahrt auf. Der HSV legt zwei Treffer obendrauf und gewinnt 4:0. Weil Köln gegen Regensburg nicht über ein 1:1 hinauskommt, übernimmt der HSV neu die Tabellenspitze. Trotzdem könnten die Hamburger zwei Spiele vor Schluss gar noch um den direkten Aufstieg und Barrage gebracht werden. Köln liegt ein Punkt hinter dem HSV auf Rang 2, Elversberg und Paderborn lauern vier Punkte hinter dem Leader.

1. FC Kaiserslautern (2. Bundesliga) Jan Elvedi

Der direkte Aufstieg ist für Elvedi und Co. rechnerisch noch möglich, doch mehr Utopie als realistisch. Kaiserslautern müsste nach dem 2:2 gegen Karlsruhe sechs Punkte auf den HSV aufholen und dabei eine Differenz von mindestens 29 Toren gutmachen. Elvedi zeigt am Sonntag eine starke Partie. In der 31. Minute erzielt er nach einer Ecke mit dem Fuss den Ausgleich. Der Relegationsplatz ist in Sichtweite. Zwei Punkte fehlen dem Siebtplatzierten Kaiserslautern auf den dritten Platz – es bleibt hochspannend in der 2. Bundesliga.

Karlsruher SC (2. Bundesliga) Andrin Hunziker

Beim 2:2 gegen Kaiserslautern nicht im Kader.

Schalke 04 (2. Bundesliga) Adrian Gantenbein

Auf Schalke ist man womöglich froh, dass eine gebrauchte Saison bald vorüber ist. Gegen Paderborn verliert Königsblau 0:2. Ein Abrutschen auf den Relegationsplatz rechnerisch möglich, doch mit Fürth und Braunschweig sind noch zwei Teams, die aktuell über dem Strich sind, hinter Schalke platziert. Gantenbein spielt am Samstag rund 20 Minuten. Am Endstand ändert sich in der Schlussphase nichts mehr.

SSV Ulm 1846 (2. Bundesliga) Aaron Keller

Tanzt in der 65. Minute die Hannover-Abwehr im Strafraum schwindelig. Beim Stand von 1:1 zieht er aus kürzester Distanz ab. Der Hannover-Keeper ist aber blitzschnell unten und pariert. Die Spatzen sind den Gästen überlegen, verlieren dann aber doch noch mit 1:2 und rutschten nach einer Woche auf dem Relegationsplatz wieder in die rote Zone. Dass Keller in der 71. Minute beim Stand von 1:2 nach seinem Vorstoss gar noch einen Penalty rausholt, bleibt jedoch nichts weiter als ein unbrauchbarer Farbtupfer. Mitspieler Meier scheitert am überragenden Hannoveraner Keeper.

1. FC Köln (2. Bundesliga) Anthony Racioppi

Beim 1:1 gegen Regensburg nicht im Kader.

1. FC Köln (2. Bundesliga) Joël Schmied

Schaut von der Bank aus zu, wie seine Kölner den Sieg gegen Regensburg verpassen und den Ligathron an den HSV verlieren.

Queens Park Rangers (Championship) Michael Frey

Spielt gegen Sunderland durch. Am entscheidenden 1:0 der Queens Park Rangers nicht direkt beteiligt.

Leeds United (Championship) Isaac Schmidt

Gewinnt die zweite englische Meisterschaft von der Bank aus. Der Austieg in die Premier League stand bereits fest. Am letzten Spieltag tütet Leeds mit einem 2:1-Sieg gegen Plymouth den Meistertitel ein. Ex-FCZ-Spieler Willy Gnoto trifft zum zwischenzeitlichen 1:1. Sucht Schmidt nach seiner ersten Saison bei Leeds und wenig Spielzeit bereits wieder das Weite oder versucht er, sich in der Premier League durchzusetzen? Dem frischgebackenen Nati-Spieler stehen wegweisende Wochen bevor.

Chicago Fire Maren Haile-Selassie

Beim 0:0 gegen Orlando auf der Bank.

St. Louis CITY Roman Bürki

Fehlt seiner Mannschaft bei der 1:4-Klatsche gegen Seattle weiterhin verletzt.

Seattle Stefan Frei

Kann nur vom Penaltypunkt bezwungen werden. Kassiert in der 29. Minute das 0:1, seine Vordermänner schlagen danach zurück und schenken St. Louis noch vier Buden ein. Bis auf einen Distanzschuss in der 57. Minute hat Frei nicht viel zu parieren.

Toronto Maxime Dominguez

Beim 0:2 gegen New England ohne Einsatz im Kader.

OFK Belgrad Filip Stojilkovic

Spielt gegen Vojvodina durch. Bei der 1:2-Niederlage ohne Torbeteiligung.

NK Osijek Petar Pusic

Beim 4:1 gegen Slaven Belupo nicht Teil des Kaders.

NK Osijek Kemal Ademi

Wie Pusic steht auch Ademi nicht auf dem Matchblatt.

DL Yingbo (China) Cephas Malele

Spielt gegen BJ Guoan durch. Sein Team verliert 0:2. Der Mittelstürmer liegt mit Yingbo nach elf Spielen auf dem 9. Rang.

CD Rongcheng (China) Ming-Yang Yang

Spielt für seinen neuen Klub bis zur 76. Minute. Der Mittelfeldspieler feiert einen wichtigen Sieg. CD Rongcheng stösst Shenhua im Direktduell dank eines 1:0 vom Leaderthron.

UCAM Murcia (4. Liga Spanien) Ruben del Campo Ferreira

Steuert beim 3:0-Sieg gegen Xerez Deportivo mit seinem 7. Saisontreffer das 1:0 bei.

Universitatea Cluj Jasper van der Werff

Beim 1:1 gegen FCV Farul nicht im Kader.

Al-Nasr Haris Seferovic

Beim 6-Tore-Spektakel gegen Khor Fakkan verbucht Seferovic einen Assist. In der 43. Minute legt er zum 2:2 auf. Das Spiel endet 3:3 unentschieden. Seferovic speilt durch.

Al-Qadsiah (Saudi Pro League) Cameron Puertas

Al-Qadsiah bleibt den grossen Klubs Al-Ittihad, Al-Hilal und Al-Nassr auf den Fersen. Puertas bereitet das zweite Tor seines Teams vor. Mit dem 4:1 Sieg bleiben Puertas und Co. im Rennen um die Champions League Elite, die Al-Ahli (unter anderem Riyad Mahrez, Gabri Veiga und Franck Kessié spielen dort) am Samstagabend gewann.

Boca Juniors Lucas Blondel

Im Stadtderby gegen Tigre spielt Boca 1:1. Blondel bleibt zum dritten Mal in Folge ohne Spielzeit. Boca verliert die Tabellenführung und ist nun hinter Rosario und den Argentinos Juniors Dritter.