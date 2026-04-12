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Italien Freuler schiesst Bologna zum Sieg

SDA

12.4.2026 - 20:00

Der Captain geht voran: Remo Freuler trifft für Bologna
Der Captain geht voran: Remo Freuler trifft für Bologna
Keystone

Remo Freuler führt Bologna in der 32. Runde der Serie A zum Sieg. Der Schweizer Nationalspieler sorgt beim 2:0 gegen Lecce für den Führungstreffer.

Keystone-SDA

12.04.2026, 20:00

Freuler traf in der 26. Minute nach einem Abpraller per Kopf. Für den 33-jährigen Captain war es der erste Treffer in dieser Saison und erst das dritte Tor im 116. Spiel für Bologna. Die Europacup-Plätze dürften für die Mannschaft aus der Emilia-Romagna bei neun Punkten Rückstand auf die AS Roma (6.) aber ausser Reichweite sein.

Napolis Aufholjagd erhielt nach zuvor fünf Siegen in Serie einen Dämpfer. Der amtierende Meister musste sich mit einem 1:1 in Parma begnügen und liegt sechs Punkte hinter Leader Inter Mailand. Das Team mit Yann Sommer und Manuel Akanji kann den Vorsprung am Abend im Spitzenspiel auswärts in Como vergrössern.

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