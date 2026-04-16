Alexander Manninger verunglückte bei einem Unfall in der Nähe von Salzburg. imago/Krieger

Bei einem schweren Unfall mit der Salzburger Lokalbahn ist am Donnerstag der ehemalige österreichische Torwart Alexander Manninger ums Leben gekommen. Er spielte unter anderem für Arsenal, Augsburg und Juventus Turin.

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Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Alexander Manninger war ein österreichischer Torhüter mit Stationen bei Topklubs wie Arsenal, Juventus und Liverpool sowie 33 Länderspielen für Österreich.

Bei einem Unfall nahe Salzburg kollidierte sein Auto an einem unbeschrankten Bahnübergang mit einer Lokalbahn, wobei er allein im Fahrzeug war und tödlich verletzt wurde.

Alle Zugpassagiere blieben unverletzt, die genaue Unfallursache wird derzeit von einem Sachverständigen untersucht. Mehr anzeigen

Seine Laufbahn begann Alexander Manninger bei Austria Salzburg. 1997 folgte der Wechsel zum grossen FC Arsenal nach London. Damit war er der erste Österreicher in der Premier League. Für die «Gunners» absolvierte er 39 Spiele und gewann in der Saison 1997/98 Meisterschaft und FA Cup. Im weiteren Verlauf seiner Karriere spielte er unter anderem für AC Siena, Juventus Turin und den FC Augsburg. Sowohl für Arsenal als auch für Juve stand er zudem in Partien der Champions League auf dem Platz. Zum Ende seiner Karriere stand er beim FC Liverpool unter Vertrag.

Alexander Manninger im Einsatz für Arsenal London. Imago Images

Für die österreichische Nationalmannschaft bestritt der Salzburger 33 Partien. Sein Debüt im Nationalteam gab er 1999 bei einem torlosen Testspiel gegen Schweden unter Teamchef Otto Barić. Bei der Heim-Europameisterschaft 2008 stand Manninger als Nummer 2 im Kader der Österreicher.

Tödliche Kollision

Der Unfall ereignete sich gegen 8:20 Uhr bei einem unbeschrankten Bahnübergang in der Nähe von Salzburg. Manningers Fahrzeug kollidierte mit einer Lokalbahn und wurde schwer beschädigt. Die rund 25 Fahrgäste sowie der Fahrzeugführer blieben dabei unverletzt.

Die genaue Ursache des Unfalls ist bislang Gegenstand der Untersuchungen. Ein Sachverständiger wurde beauftragt, den Ablauf zu rekonstruieren. Dabei sollen die Fahrzeugdaten sowie Signale am Bahnübergang ausgewertet werden. Zum Zeitpunkt des Unfalls befand sich Manninger allein im Fahrzeug.