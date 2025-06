Dietmar Faes, der abtretende Präsident des FC Biel, vor dem Cupfinal gegen den grossen FC Basel Keystone

Nach dem historischen Cupfinal-Vorstoss und der ehrenvollen 1:4-Niederlage gegen Basel stellt sich der FC Biel auf Führungsebene neu auf. Nicht nur Präsident Dietmar Faes tritt per Ende Juni zurück.

Keystone-SDA SDA

Das liess der Klub aus der Promotion League zwei Tage nach dem Cupfinal via Communiqué verlauten. Wie Vereinspräsident Faes, der nach dem Konkurs im Jahr 2016 die Geschicke des FC Biel massgeblich geprägt hat, beenden auch Sport- und Finanzchef Mauro Ierep, Sportkoordinator Oliver Zesiger sowie Veronica Maglia, die Präsidentin der Abteilung FC Biel Women, ihre Tätigkeiten im Verein, der sich nach dem Neubeginn in der 2. Liga regional (sechsthöchste Liga) nun die Rückkehr in die Challenge League zum Ziel gesetzt hat.

Die Leitung der FC Biel-Bienne 1896 AG übernimmt neu Nik Liechti. Zur neuen Führungsriege gehören auch Thibault Bürki (Geschäftsführer ad interim), Youness Id Mohamd (Sportkoordinator) und Melanie Läderach (Leitung FC Biel Women). Über die Nachfolge von Dietmar Faes als Vereinspräsident wird anlässlich der nächsten Vereinsversammlung entschieden, teilte der Klub mit.