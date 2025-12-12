  1. Privatkunden
Fangewalt Fünf Verletzte nach FC Basel-Heimspiel gegen Aston Villa

SDA

12.12.2025 - 09:17

Im Zusammenhang mit dem FCB-Heimspiel gegen Aston Villa am Donnerstag wurden fünf Personen verletzt. (Symbolbild)
Im Zusammenhang mit dem FCB-Heimspiel gegen Aston Villa am Donnerstag wurden fünf Personen verletzt. (Symbolbild)
Keystone

Im Zusammenhang mit dem Europa-League-Heimspiel des FC Basel gegen Aston Villa sind am Donnerstag fünf Personen verletzt worden. Laut der Polizei kam es zu einem Knallkörpereinsatz und gewalttätigen Auseinandersetzungen.

Keystone-SDA

12.12.2025, 09:17

12.12.2025, 09:24

Nach dem Spiel kam es gegen 23 Uhr in der Steinenvorstadt in Basel zu Angriffen durch mutmassliche Anhänger des FC Basel auf Fans von Aston Villa, wie die Kantonspolizei Basel-Stadt am Freitag mitteilte. Dabei seien ein englischer Polizist in Zivilkleidung und zwei Gästefans verletzt worden. Die Fans hätten hospitalisiert werden müssen.

Daraufhin umstellte die Polizei mehrere der mutmasslichen FCB-Anhänger und unterzog zehn von ihnen einer Personenkontrolle, wie es heisst. Die aggressive Situation habe so beruhigt werden können.

Knallkörper im Gästesektor gezündet

Bereits kurz vor Ende des Spiels wurde im Gästesektor ein Knallkörper gezündet, wobei zwei Aston-Villa-Fans verletzt wurden, wie es weiter heisst. Einer der Fans habe ins Spital gebracht werden müssen.

Die Polizei war nach eigenen Angaben mit einem grösseren Aufgebot im Einsatz. Dieser habe gegen 2 Uhr am Freitagmorgen beendet werden können. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zu den Ereignissen aufgenommen, wie die Polizei schreibt.

