Derzeit ohne Vertrag: Der Spanier Sergio Ramos. Bild: Imago

Das Transferfenster in Europas Top-Ligen ist geschlossen. Allerdings sind weiterhin diverse Top-Fussballer ablösefrei zu haben, darunter Welt- und Europameister sowie Champions-League-Sieger. Wer da nicht zuschlägt, der ist selber schuld.

Patrick Lämmle, tbz Patrick Lämmle

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am 30. August schloss das Transferfenster in den europäischen Top-Ligen. In der Schweiz ist dieses noch bis am 9. September geöffnet.

Diverse Fussballer stehen derzeit ohne Vertrag da, darunter EM-Fahrer, Champions-League-Sieger oder Welt- und Europameister. Sie können sich weiterhin einem Verein anschliessen.

Für die Spieler muss keine Ablösesumme bezahlt werden. Viele von ihnen dürften aber das Lohnkonto merklich belasten. Mehr anzeigen

Tor

Marktwert: 1,5 Mio. Euro Keylor Navas

Der langjährige Real- und PSG-Torhüter spielte nach einem Kurzausflug zu Nottingham Forest in die englische Premier League zuletzt wieder in Paris, hütete in der vergangenen Saison aber statt des Tores meist nur die Bank. Seit dem 1. Juni ist der 37-Jährige vereinslos. Verhandlungen mit dem italienischen Klub AC Monza versandeten während der Sommerpause.

Abwehr

Marktwert: 8 Mio. Euro Joel Matip

2016 wechselte Joel Matip von Schalke 04 zu Liverpool. Unter Jürgen Klopp gewann er unter anderem die Meisterschaft und die Champions League. Am 8. August wird er seinen 33. Geburtstag feiern – ob er als Geschenk einen neuen Vertrag angeboten bekommt? Bayer Leverkusen soll Interesse bekunden.

Marktwert: 5 Mio. Euro Mats Hummels

2014 wurde Mats Hummels mit Deutschland Weltmeister, davor und danach gewann er mit Bayern München und Dortmund viele Titel. In der vergangenen Saison erreichte der 35-Jährige mit dem BVB den Champions-League-Final, scheiterte dort aber an Real Madrid. In Dortmund hat er nun keine Zukunft mehr, auch für die EM wurde er nicht aufgeboten. Hummels hat aber bewiesen, dass er noch auf Top-Niveau spielen kann und so gibt es auch diverse Interessenten.

Marktwert: 2,5 Mio. Euro Sergio Ramos

Die besten Jahre hat der 38-Jährige zwar hinter sich, mit seiner Erfahrung kann er dennoch für jede Mannschaft Gold wert sein. Vergangene Saison bestritt er für Sevilla 37 Spiele, dabei erzielte er 7 Treffer und bereitete einen vor – und das als Innenverteidiger. Ramos hat mit Real Madrid vier Mal die Champions League gewonnen, 2010 wurde er mit Spanien Weltmeister und auch mit PSG hatte er einige Titel eingeheimst.

Dass Ramos seine Fussballschuhe trotz hohen Alters noch nicht an den Nagel hängen möchte, zeigen Videos, die der 38-Jährige fleissig auf Instagram teilt. Dort ist zu sehen, wie sich der Spanier (wohl für künftige Einsätze) fit hält.

Marktwert: 2,2 Mio. Euro Ezgjan Alioski

Der vielseitig einsetzbare nordmazedonisch-schweizerische Defensivspieler wechselte 2017 von Lugano zu Leeds United, wo er vier Jahre lang zu den Teamstützen zählte. Danach spielte er zuerst ein Jahr in für Al-Ahli Saudi-Arabien, wechselte dann für eine Saison zu Fenerbahce Istanbul und kehrte noch einmal ein Jahr zu Al-Ahli zurück. Seit diesem Sommer ist der 32-Jährige vereinslos. Kommt es vielleicht bald zu einer Rückkehr in die Schweiz?

Mittelfeld

Marktwert: 10 Mio. Euro André Gomes

Der ehemalige Barcelona-Mittelfeldspieler wechselte 2019 für 25 Millionen Euro zum englischen Traditionsverein Everton. Dort fand Gomes nie so richtig in die Spur. Nachdem er auch als Leihspieler in Lille nicht einschlagen konnte, erhielt er in der vergangenen Saison noch knapp 500 Einsatzminuten in der Premier League. Am 1. Juli lief sein Vertrag aus und wurde nicht erneuert.

Marktwert: 35 Mio. Euro Adrien Rabiot

Der 29-Jährige erreichte mit Frankreich den EM-Halbfinal, 2022 wurde er Vize-Weltmeister. Rabiot lief 227 Mal für PSG auf und 212 Mal für Juve. Nun ist sein Vertrag bei den Turinern ausgelaufen und eins ist klar: Rabiot wird sicherlich keine Probleme haben, einen neuen Top-Verein zu finden.

Marktwert: 5 Mio. Euro Dele Alli

Einst als eines der grössten Mittelfeldtalente auf der Fussballwelt gefeiert, ist es mittlerweile sehr still um den heute 28-jährigen Mittelfeldspieler geworden. Während seinen Glanzzeiten bei Tottenham Hotspur lag Dele Allis Marktwert im Jahr 2018 bei sagenhaften 100 Millionen Euro. Sechs Jahre später und nach Abstechern zu Everton und Besiktas Istanbul beläuft sich dieser auf gerade mal noch 5 Millionen Euro. Aktuell ist er ablösefrei zu haben.

Stürmer

Marktwert: 10 Mio. Euro Anthony Martial

Martial ist ein herausragender Fussballer, alleine in der Premier League hat er für Manchester United in 209 Einsätzen 63 Tore erzielt und 27 vorbereitet. Der 28-jährige Franzose wurde in seiner Karriere aber auch schon mehrfach von Verletzungen zurückgeworfen. Vielleicht ist ein Vereinswechsel genau das, was Martials Karriere noch einmal in Schwung bringt.

Marktwert: 8 Mio. Euro Wissam Ben Yedder

Der Teamkollege von Breel Embolo und Denis Zakaria führte Monaco in der letzten Saison noch als Captain an und erzielte in wettbewerbsübergreifend 34 Spielen immerhin 20 Tore. Doch nun gehen der 19-fache französische Nationalspieler und Monaco nach fünf Jahren wohl getrennte Wege. Der 33-Jährige kann für jedes Team eine Verstärkung sein, sei es als Stammspieler oder Joker.

Marktwert: 10 Mio. Euro Memphis Depay

Depay, der an der EM mit der Niederlande erst im Halbfinal ausschied, spielte zuletzt für Atlético Madrid. Auch für Barcelona, Lyon, Manchester United und PSV Eindhoven lief er schon auf. Der 30-Jährige ist ein fleissiger Skorer, auch wenn er zuletzt nicht immer überzeugte. In 98 Länderspielen hat er 46 Tore erzielt und 32 vorbereitet, je ein Tor und ein Assist kamen an der EM hinzu.

Videos aus dem Ressort

Wüthrich: «Der Wechsel nach Australien war ein wichtiger Schritt für mich» Gregory Wüthrich hat sein erstes Nati-Aufgebot erhalten. An einer Medienkonferenz spricht der Innenverteidiger auch über einen entscheidenden Schritt in seiner Karriere: Seinen Wechsel von YB zu Perth Glory nach Australien. 02.09.2024