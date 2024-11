Das Fussballspielen gibt schwer verwundeten ukrainischen Soldaten beim FC Pokrova neue Hoffnung und eröffnet Perspektiven. imago

Die bewegende Geschichte eines Fussball-Teams aus der Ukraine: Ehemalige Soldaten wurden im Konflikt mit Russland schwer verwundet, haben ein Bein oder einen Arm verloren. Jetzt spielen sie im Amputierten-Team des FC Pokrova.

Redaktion blue Sport Jan Arnet

Im Konflikt mit Russland schwer verwundet, haben einige der ehemaligen ukrainischen Soldaten ein Bein oder einen Arm verloren. Heute spielen sie im Verein FC Pokrova in einer Amputierten-Mannschaft.

Rund 25 junge Männer mit Behinderung trainieren regelmässig in Lviv. Der Fussball ist dabei sowohl Therapie als auch ein wichtiger Teil ihres Rehabilitationsprogramms.

Die Mannschaft wurde 2023 gegründet. Es ist das erste Fussballteam in der Ukraine für Spieler mit Amputationen. Die Kriegsversehrten sollen so wieder in die Gesellschaft eingegliedert werden. Das Fussballspielen gibt ihnen neue Hoffnung und eröffnet Perspektiven.

