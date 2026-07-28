Personalkarussell bei den Azzurri: Nach Maldinis Rücktritt als Technischer Direktor wird Chiellini als möglicher Nachfolger genannt. Einen neuen Coach hat die Nationalmannschaft vorerst weiter nicht.

Das Chaos bei der Neuaufstellung von Italiens kriselnder Fussball-Nationalmannschaft geht in die nächste Runde: Der frühere Nationalspieler Giorgio Chiellini (41) wird Medienberichten zufolge nach den jüngsten personellen Turbulenzen als neuer Technischer Direktor gehandelt. Wie etwa die «Gazzetta dello Sport» berichtet, gelten für den Posten des Trainers Antonio Conte (56) und Roberto Mancini (61) als aussichtsreiche Kandidaten.

Am Montagabend berichtete Sky Italia, der erst vor gut zwei Wochen verpflichtete Technische Direktor Paolo Maldini (58) und sein Berater Leonardo (56) hätten Verbandspräsident Giovanni Malagò (67) den Rücktritt von ihren Ämtern mitgeteilt. Eine offizielle Bestätigung gab es zunächst nicht.

Paolo Maldini ist Medienberichten zufolge beim FIGC bereits wieder weg. DPA

Kritik an Pirlo wegen Russland-Kontakten

Hintergrund war die kontroverse Debatte um Andrea Pirlo (47) als neuer Nationaltrainer Italiens. Seine Verpflichtung galt als sicher. Dann aber setzte es massive Kritik an dem Ex-Profi wegen dessen vielfältiger Kontakte nach Russland. Der Weltmeister von 2006 sagte, er stehe für den Posten nicht mehr zur Verfügung. Auch dafür gab es zunächst keine offizielle Bestätigung.

Verbandspräsident Malagò steht nach den jüngsten Entwicklungen vor einem Scherbenhaufen. Die «Gazzetta dello Sport» schrieb in einem Kommentar angesichts des Personalkarussells: «Das erste Projekt für den Wiederaufstieg der Azzurri ist gescheitert. Weiter geht's.» Die Italiener hatten im Frühjahr zum dritten Mal nacheinander die Qualifikation für die Weltmeisterschaft verpasst.

Für den (heutigen) Dienstagmittag war eine Sitzung des Verbandsvorstands angesetzt. Ob die von Medien genannten Namen für den Nachfolger Maldinis oder den neuen Nationalcoach dort schon besprochen werden, war unklar.