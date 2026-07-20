Der frühere englische Nationalspieler und Nationaltrainer Kevin Keegan ist tot. Der zweimalige Ballon-d'Or-Gewinner erlag im Alter von 75 Jahren einer Krebserkrankung, wie seine Familie am Montag mitteilte.

Darum geht’s Kevin Keegan ist im Alter von 75 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben.

Der Engländer gewann zweimal den Ballon d'Or und feierte grosse Erfolge mit Liverpool und dem Hamburger SV.

Später trainierte er unter anderem Newcastle United, Manchester City und die englische Nationalmannschaft. Zusammenfassung erstellt mit

Der englische Fussball trauert um eine seiner grössten Persönlichkeiten. Kevin Keegan ist im Alter von 75 Jahren gestorben. Das teilte seine Familie am Montag mit.

Bereits im Januar war bekannt geworden, dass der frühere Stürmer an Krebs im vierten Stadium erkrankt war. Nun erlag er der Krankheit im Kreis seiner Familie.

«Mit grosser Trauer geben wir bekannt, dass Kevin Keegan im Alter von 75 Jahren verstorben ist», erklärte seine Familie. Er sei in seinen letzten Momenten von seiner Ehefrau und seinen Töchtern begleitet worden.

Einer der besten Spieler seiner Generation

Keegan gehörte in den 1970er-Jahren zu den prägenden Figuren des europäischen Fussballs. Für Liverpool absolvierte er fast 250 Pflichtspiele und gewann unter anderem mehrere englische Meisterschaften, den Europapokal der Landesmeister, den FA Cup sowie zweimal den UEFA-Cup.

1977 wechselte er zum Hamburger SV und schrieb auch in der Bundesliga Geschichte. Mit dem HSV gewann er 1979 die deutsche Meisterschaft und wurde 1978 sowie 1979 als Europas Fussballer des Jahres mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet.

Kevin Keegan im April 1979 bei einem Training mit dem HSV. AP NY

Für England bestritt Keegan 63 Länderspiele und erzielte dabei 21 Tore. Nach seiner aktiven Karriere begann Keegan eine erfolgreiche Trainerlaufbahn. Besonders in Erinnerung bleibt seine Zeit bei Newcastle United.

Keegan war auch englischer Nati-Trainer

1992 übernahm er den Traditionsklub in einer schwierigen Phase, führte ihn zunächst zum Klassenerhalt und wenig später zurück in die Premier League. In der Saison 1995/96 lag Newcastle zeitweise zwölf Punkte vor Manchester United, musste sich am Ende im Titelrennen aber doch noch Sir Alex Fergusons Mannschaft geschlagen geben.

Unvergessen blieb auch Keegans emotionaler TV-Auftritt mit dem legendären Satz: «I'd love it if we beat them», der zu den bekanntesten Momenten der Premier-League-Geschichte zählt.

Keegan, hier im Hamburger Volksparkstadion, begeisterte die Massen. DPA

1999 übernahm Keegan die englische Nationalmannschaft. Seine Amtszeit dauerte bis Oktober 2000, als er nach einer Niederlage gegen Deutschland im letzten Länderspiel im alten Wembley-Stadion zurücktrat.

Später trainierte er auch Manchester City und kehrte 2008 noch einmal zu Newcastle United zurück. Dort endete sein zweites Engagement nach wenigen Monaten wegen Differenzen mit der Vereinsführung.

Mit Kevin Keegan verliert der englische Fussball einen der prägendsten Spieler und Trainer seiner Geschichte.