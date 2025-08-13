Moussa Sylla von Schalke sieht sich mit einem Shitstorm konfrontiert.

Moussa Sylla ist für Schalke 04 ein wichtiger Stürmer. Zuletzt war er wegen seines Hundes negativ in die Schlagzeilen geraten. Jetzt wehrt er sich über einen Anwalt und erhebt seinerseits Vorwürfe.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Schalke Stürmer Moussa Sylla steht in der Kritik, weil er angeblich seinen Hund «Ghost» loswerden wollte, da er «leider Gottes keine Verwendung mehr» für ihn habe.

Nun wehrt sich Sylla mithilfe seines Anwaltes gegen die Vorwürfe und schreibt von «unbegründeten und manipulierten Anschuldigungen».

Sylla greift im Anwalts-Schreiben die Hundesitterin an und behauptet, von ihr erpresst worden zu sein. Mehr anzeigen

Schalke-Torjäger Moussa Sylla wehrt sich vehement gegen den Vorwurf, er habe seinen Hund «Ghost» bei einer Hundesitterin zurückgelassen und ihn nicht mehr zurückhaben wollen. «Seit mehreren Tagen sind Herr Moussa Sylla und seine Familie Ziel einer Medienkampagne, die auf falschen, verzerrten und aus dem Zusammenhang gerissenen Informationen basiert», heisst es in einer Mitteilung des französischen Anwalts Dylan Bourkab, die Sylla auf seinem Instagram-Account veröffentlichte.

«Es ist wichtig zu betonen, dass ‹Ghost› nie ausgesetzt wurde», heisst es in dem Schreiben, das in englischer Sprache verfasst ist, weiter. Ausserdem postete der Angreifer von Fussball-Zweitligist Schalke 04 ein Bild von einem Spaziergang mit dem Hund. Dazu schrieb er: «Ich will nur meinen Hund zurück, danke für die Nachrichten.» Die Reaktionen vieler Menschen in dem Fall waren aber bislang oft negativ.

Massive Vorwürfe von Hundesitterin

In Medienberichten wurde zuvor die Hundesitterin zitiert, welche sich um «Ghost» gekümmert habe. Sie berichtete, dass die Familie Sylla nicht mehr auf Nachrichten reagiert und den Kontakt abgebrochen habe. Deshalb sei der Hund anschliessend im Tierheim Essen gelandet. Die Hundesitterin habe sich zudem an einen Mitarbeiter des FC Schalke gewandt. Dort hiess es offenbar, dass Sylla «leider Gottes keine Verwendung mehr» für den Hund habe.

Des Weiteren wurde in den Medien berichtet, dass Sylla seinen American Staffordshire Bullterrier von Frankreich nach Deutschland eingeführt habe, ohne dies den zuständigen Behörden zu melden. Die Hunderasse gelte als Listenhund, also als potenziell gefährliche Rasse. Den dafür benötigten Sachkundenachweis, um eine behördliche Genehmigung zu erhalten, liege dem Ordnungsamt Düsseldorf jedoch nicht vor, wie die «Westdeutsche Allgemeine Zeitung» berichtete. Zudem zitiert die Zeitung das Tierheim Essen. Es heisst, dem Tier fehlen notwendige Impfungen, ein Impfpass liege ebenfalls nicht vor.

Sylla-Seite erhebt selbst schwere Vorwürfe

Auf diese Vorwürfe reagiert Sylla mit der Reaktion seines Anwaltes: Ohne eine gründliche Überprüfung der Fakten hätten manche Medien «unbegründete und manipulierte Anschuldigungen verbreitet, die von der Betreuerin des Hundes ‹Ghost› stammen, dessen richtiger Name ‹Luffy› ist», heisst es in dem Anwalts-Schreiben. Weitere Erklärungen zu dem zweiten Namen des Tiers gab es keine. Die Betreuerin habe sich «bewusst dafür entschieden, jeglichen Kontakt zur Familie Sylla abzubrechen, obwohl diese wiederholt darum gebeten hat, ihr Tier zurückzubekommen».

Die Betreuerin halte den Hund sowie alle das Tier betreffenden offiziellen Dokumente laut dem Anwalt «unrechtmässig zurück, um in ungerechtfertigter Weise ihr Eigentumsrecht geltend zu machen». Darüber hinaus habe dieselbe Person eine als Spende an ihren Tierverein getarnte Geldsumme «als Bedingung dafür verlangt, dass meine Klienten ihren Hund zurückerhalten».

Der Anwalt betonte, dass er «alle rechtlichen Mittel sowohl in Frankreich als auch international» einsetzen werde, «um diese schädlichen Handlungen zu stoppen und die Rechte und die Würde von Herrn Sylla und seiner Familie energisch zu verteidigen».

