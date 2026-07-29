Der frühere Fussballprofi Akinkunmi Amoo soll eine einjährige Haftstrafe bislang nicht angetreten haben. Die dänische Polizei geht davon aus, dass sich der 24-Jährige im Ausland aufhält, und sucht nun international nach ihm.

Darum geht’s Akinkunmi Amoo wurde 2023 unter anderem wegen sexueller Nötigung und Vergewaltigung zu einem Jahr Haft verurteilt.

Weil er seine Strafe nicht antrat, sucht die dänische Polizei international nach dem früheren Profi.

Zuletzt spielte Amoo in China, seit Januar 2026 ist er vereinslos. Zusammenfassung erstellt mit

Die dänische Polizei sucht international nach dem früheren Fussballprofi Akinkunmi Amoo. Der 24-Jährige wurde 2023 unter anderem wegen sexueller Nötigung und Vergewaltigung zu einem Jahr Gefängnis verurteilt, hat die Haftstrafe bislang aber nicht angetreten.

Nach Angaben der Kopenhagener Polizei besteht der begründete Verdacht, dass sich Amoo im Ausland aufhält, um sich dem Strafvollzug zu entziehen. Er wurde deshalb in Abwesenheit in Untersuchungshaft genommen.

Amoo hatte gegen das Urteil Berufung eingelegt. Diese wurde jedoch abgewiesen, nachdem er der Gerichtsverhandlung ferngeblieben war.

«In Fällen, in denen ein Haftbefehl gegen eine Person vorliegt, von der angenommen wird, dass sie sich im Ausland aufhält, werden Polizei und Staatsanwaltschaft versuchen, die betreffende Person nach Dänemark zu bringen», erklärte die Kopenhagener Polizei gegenüber dem Sender TV 2 Sport.

Nur vier Spiele für Kopenhagen

Der FC Kopenhagen hatte Amoo Anfang 2022 für rund vier Millionen Euro vom schwedischen Klub Hammarby verpflichtet. Für den dänischen Spitzenverein kam der Offensivspieler jedoch nur viermal zum Einsatz.

Kurz nach dem Urteil im Juni 2023 wechselte er zu Omonia Nikosia nach Zypern. Nachdem das Urteil im Juni 2024 bestätigt worden war, löste der Klub seinen Vertrag auf.

Stationen in China

Später spielte Amoo für zwei Vereine in China. Das Land hat laut dem Bericht kein Auslieferungsabkommen mit Dänemark.

Seit Januar 2026 ist der Nigerianer vereinslos. Zuletzt gab es Medienberichte über einen möglichen Wechsel nach Thailand. Wo sich Amoo derzeit tatsächlich aufhält, ist nicht bekannt.

Im Jahr 2022 gehörte er einmal zum Aufgebot der nigerianischen Nationalmannschaft, kam jedoch nicht zum Einsatz.