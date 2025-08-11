Es geht wieder rund auf dem Fussball-Transfermarkt. blue Sport vermeldet die wichtigsten Wechsel und serviert zudem brühwarme Gerüchte.
Liveticker
Liveticker beendet
Wechselt Ricardo Rodriguez zu Sion?
Heisses Gerücht um Nati-Star Ricardo Rodriguez! Der FC Sion soll am 32-jährigen Aussenverteidiger von Betis Sevilla dran sein. Gegenüber «Blick» habe Christian Constantin das Interesse bestätigt. «Wir sind dran», wird der Klub-Boss zitiert.
Die Gespräche sollen bereits «seit Monaten» laufen. Wie fortgeschritten diese sind, ist bislang unklar. Sein Jugendklub FC Zürich soll auch Interesse bekunden.
In Spanien hat Rodriguez noch einen Vertrag bis 2026, diesen soll der 129-fache Nationalspieler erfüllen wollen. Seit August 2024 läuft er in den Reihen von Betis auf und hat in der vergangenen Saison wettbewerbsübergreifend 33 Spiele absolviert.
-
Teddy Okou verlässt den FC Luzern definitiv
Der Franzose Teddy Okou verlässt den FC Luzern in Richtung Saudi-Arabien. Der 27-Jährige wechselt zu Al-Riyadh. Dies teilt der FC Luzern mit. Okou stiess vor zwei Jahren zu Luzern. Er bestritt 35 Pflichtspiele für die Innerschweizer. Letzte Saison wurde er Lausanne ausgeliehen. Okou spielte seit 2022 in der Schweiz; in den ersten Jahren bei Stade Lausanne-Ouchy. In den letzten beiden Saisons brachte es Okou für Luzern und Lausanne auf 10 Tore und 8 Assists.
-
Holt YB einen bosnischen Nationalspieler fürs Mittelfeld?
Nach dem Abgang von Filip Ugrinic zu Valencia ist im YB-Mittelfeld eine Lücke aufgegangen. Diese soll nun der 12-fache bosnische Nationalspieler Armin Gigovic schliessen.
Der 23-Jährige steht in der 2. Bundesliga bei Holstein Kiel unter Vertrag, soll aber gemäss dem schwedischen Magazin «Tipsbladet» und dem Transfer-Experten Florian Plettenberg eine Ausstiegsklausel in seinem Arbeitspapier stehen haben. Diese Klausel dürfte mit dem Abstieg aus der Bundesliga zu tun haben.
Letzte Saison stand Gigovic in der höchsten deutschen Spielklasse 31-mal für Kiel auf dem Platz und erzielte fünf Tore. Im Auftaktspiel der diesjährigen Saison in der 2. Bundesliga traf er gegen Paderborn. Beim zweiten Spiel gegen Arminia Bielefeld stand er wegen «Vertragsgesprächen bei einem anderen Verein» nicht im Kader.
-
Grealish leihweise zu Everton
Der Linksaussen von Manchester City soll gemäss Transfer-Experte Fabrizio Romano leihweise zu Liga-Konkurrent Everton wechseln. Bereits heute sollen die medizinischen Tests stattfinden. In den nächsten 24 Stunden soll der Deal in trockenen Tüchern sein.
Seit 2021 steht der 29-Jährige bei den Citizens unter Vertrag. Er kam damals für rund 117 Millionen Euro von Aston Villa. Seither hat er dreimal die Premier League gewonnen und 2023 die Champions League. In der vergangenen Saison hat er in 32 Spielen drei Tore erzielt.
-
Servette hat Häberli-Nachfolger gefunden
Servette wird bei der Suche nach einem Nachfolger des am letzten Montag freigestellten Thomas Häberli in Frankreich fündig. Die Genfer verpflichten Jocelyn Gourvennec als neuen Cheftrainer.
Der 53-jährige Bretone war zuletzt bis zu seiner Entlassung im März 2024 beim Ligue-1-Klub Nantes tätig. Davor coachte Gourvennec unter anderem auch Lille, Bordeaux und Guingamp in der Ligue 1.
Sein Engagement bei Nantes dauerte nur dreieinhalb Monate und 15 Spiele, von denen sein Team nur deren vier gewann. In dieser Zeit coachte er unter anderem den von Valencia ausgeliehenen Nati-Spieler Eray Cömert.
Das war bislang Gourvennecs einziger Kontaktpunkt mit dem Schweizer Fussball. Denn auch als Spieler war der 53-Jährige nur in Frankreich tätig. Er spielte unter anderem für Olympique Marseille und Montpellier und brachte es auf 272 Einsätze in der Ligue 1.
Am Sonntag konnte sich Gourvennec bereits ein Bild seines neuen Teams machen, da sass er beim 1:1 gegen GC auf der Tribüne des Stade de Genève. Nun soll er eine bisher verkorkste Saison umkehren und Thomas Häberli vergessen machen, der den Vizemeister von letzter Saison nach nur vier Spielen und einem Sieg verlassen musste.
-
Morata wechselt offenbar zu Como
Alvaro Morata soll vor einem neuen Abenteuer bei Como stehen. Wie Transfer-Guru Fabrizio Romano auf «X» schreibt, soll sich der Spanier mit dem Serie-A-Klub auf ein Wechsel geeinigt haben.
Dafür soll Milan die im Februar begonnene und für ein Jahr vorgesehene Leihe des 32-Jährigen an Galatasaray frühzeitig abgebrochen haben. Für die Türken erzielte der Stürmer letzte Saison wettbewerbsübergreifend sieben Tore in 16 Spielen und gewann die Meisterschaft.
Como wäre für Morata nach Real Madrid, Juventus, Chelsea, Atlético Madrid, Milan und Galatasaray bereits die siebte Station als Profi.
-
Coman soll sich mit Al Nassr einig sein
Der Franzose habe dem Saudi-Klub bereits zugesagt und warte nur noch auf grünes Licht von den Bayern, berichtet Transfer-Experte Fabrizio Romano.
2015 wechselte der 29-Jährige leihweise von Juventus zum Deutschen Rekordmeister. Im Juli 2017 übernahmen die Bayern Coman für rund 21 Millionen Euro fix. In dieser Zeit absolvierte 339 Spiele und gewann neunmal die Bundesliga. 2020 schoss er die Bayern im Finale gegen PSG zum Champions-League-Titel.