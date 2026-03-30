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Allgemeines Géraldine Reuteler: Power ohne Ende

SDA

30.3.2026 - 04:10

Durfte als erste Frau die Auszeichnung zum MVP des Jahres entgegen nehmen: Géraldine Reuteler
Durfte als erste Frau die Auszeichnung zum MVP des Jahres entgegen nehmen: Géraldine Reuteler
Keystone

Géraldine Reuteler war an der Heim-EM das Gesicht des Schweizer Nationalteams. Nun darf sich die Fussballerin als erste Frau im Schweizer Teamsport «MVP des Jahres» nennen.

Keystone-SDA

30.03.2026, 04:10

Ihr Talent ist unbestritten gross, ihre Auftritte seit Jahren auffällig. Ob im Mittelfeld oder im Sturm, Géraldine Reuteler gehört stets zu den Aktivposten. Doch in der Öffentlichkeit steht sie lange Zeit im Schatten anderer. Das änderte sich mit der Heim-EM im Sommer.

Die 26-jährige Nidwaldnerin überzeugte mit Laufstärke, Kampfgeist und Spielintelligenz und führte die Schweizerinnen mit wichtigen Aktionen in ihren ersten Viertelfinal an einer Fussball-EM. Sie wurde in allen drei Gruppenpartien von der UEFA zur «Spielerin des Spiels» gewählt – ein Novum in der EM-Geschichte, bei Frauen wie Männern. Beim 2:0 gegen Island erzielte sie das richtungsweisende 1:0, im abschliessenden Gruppenspiel gegen Finnland bereitete sie das entscheidende Ausgleichstor vor.

Mit ihrer ehrlichen, bodenständigen Art und der Fähigkeit, Teamkolleginnen mitzureissen, spielte sich Reuteler in die Herzen der Nation. Auch bei Eintracht Frankfurt zählt sie in der Bundesliga und Champions League zu den Leistungsträgerinnen. Die Schweizer Fussballerin des Jahres 2024 verkörpert Kampfgeist und Kreativität gleichermassen. Sie ist eine Allrounderin durch und durch und wird als Teamplayerin von allen geschätzt.

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