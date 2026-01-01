Gabun, hier Denis Bouanga (l), blieb beim Afrika Cup erfolglos – zuletzt bei der Niederlage gegen die Elfenbeinküste. Bild: Themba Hadebe/AP/dpa

Beim Afrika Cup scheidet das Team aus Gabun schnell aus. Nun reagiert die Regierung auf das Scheitern – im Zentrum steht auch Pierre-Emerick Aubameyang.

DPA dpa

Nach dem Vorrundenaus der gabunischen Fussball-Nationalmannschaft beim Afrika Cup hat die Regierung des zentralafrikanischen Landes das komplette Team vorläufig suspendiert. Kommunikationsminister Simlicee-Désiré Mamboula teilte mit, die Regierung habe ausserdem beschlossen, das Trainerteam aufzulösen und die Spieler Bruno Ecuélé Manga und Pierre-Emerick Aubameyang aus dem Team zu entlassen. Die Mannschaft habe bei dem Turnier in Marokko eine «schändliche Leistung» gezeigt.

Aubameyang frühzeitig abgereist

Berichten zufolge hatte Präsident Brice Clotaire Oligui Nguema bereits vor dieser Entscheidung gewarnt, dass die Leistung der Nationalmannschaft dem Nationalstolz des Landes schade. Zuletzt hatte Gabun bereits die Qualifikation für die WM 2026 verpasst.

Beim Afrika Cup schied Gabun nun ohne Punktgewinn in der Vorrunde aus und belegte nach drei Niederlagen in drei Spielen gegen Mosambik, Kamerun und Elfenbeinküste den letzten Platz in seiner Gruppe. Starspieler Aubameyang war bereits nach zwei Partien in Abstimmung mit dem Verband angeschlagen zu seinem französischen Club Olympique Marseille zurückgekehrt. Im Alter von 36 Jahren könnte dies das Ende seiner Nationalmannschaftskarriere bedeuten.

Das könnte dich auch interessieren

Diese Schlagzeilen wünschen wir uns im Sportjahr 2026 Ein ereignisreiches Sportjahr 2025 ist zu Ende, doch auch im neuen Jahr stehen viele Highlights auf dem Programm. Hier sind – mit aufgesetzter Schweizer Brille – unsere Wunsch-Schlagzeilen für 2026. 29.12.2025