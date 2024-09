GC-Trainer Marco Schällibaum erhält Verstärkung für den Sturm Keystone

Die Grasshoppers verpflichten vom französischen Ligue-1-Klub Stade Reims den Mittelstürmer Adama Bojang. Der 20-Jährige aus Gambia wird bis zum Ende der laufenden Saison ausgeliehen.

SDA

Bojang steht seit gut einem Jahr in Reims unter Vertrag. In der Ligue 1 kam er lediglich zu neun Kurzeinsätzen. In der 2. Mannschaft erzielte er in acht Partien ebenso viele Tore.

Adama is here 👀



📝 GC Zürich leiht Mittelstürmer Adama Bojang von Stade Reims aus. Der gambische Nationalspieler kommt bis Ende Saison nach Zürich.



Mehr ▶ https://t.co/QrXBGWzthz#gczürich #immerwiiter pic.twitter.com/fNOMD01KS3 — Grasshopper Club Zürich (@gc_zuerich) September 7, 2024

dom, sda