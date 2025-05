Ungewohnte Rolle für Xhaka ++ Dämpfer für Akanji und Sommer ++ Glanzauftritt von Puertas

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

🇩🇪 Bundesliga

Bayer Leverkusen Granit Xhaka

Granit Xhaka sitzt im letzten Bundesliga-Spiel dieser Saison gegen Mainz über die gesamten 90 Minuten auf der Ersatzbank. Ein ungewohntes Bild. Denn in den vorherigen 33 Liga-Partien steht der Nati-Captain stets in der Startformation. Ohne ihren Dauerläufer holt die Werkself ein 2:2-Remis.

Dortmund Gregor Kobel

Dortmund bucht mit einem 3:0-Sieg gegen Kiel den Champions-League-Platz für nächste Saison. Kobel ist in den wenigen wichtigen Momenten zur Stelle: In der 39. Minute hält er mit einer Glanztat die Führung fest, nach gut einer Stunde pariert er erneut stark und hält zum Saisonabschluss die Null.

Gladbach Jonas Omlin

Starker Auftritt des 31-Jährigen! Omlin ist stets zur Stelle, wenn es ihn braucht. In der 21. Minute packt er eine starke Parade aus und beisst auch nach einem Schlag ins Gesicht mit gestopfter Nase durch. Dennoch kann er die 0:1-Niederlage gegen Wolfsburg nicht verhindern. Beim einzigen Treffer durch Nmecha ist er machtlos.

Gladbach Nico Elvedi

Genau diesem Nmecha gibt Elvedi beim Gegentor etwas zu viel Raum. Ansonsten zeigt der Innenverteidiger einen soliden Auftritt und kann bei hohen Bällen immer wieder klären.

Mainz 05 Silvan Widmer

Widmer kommt gegen Leverkusen zu einem Kurzeinsatz. Nach seiner Einwechslung in der 87. Minute jubelt Mainz in der Nachspielzeit noch über den vermeintlichen Siegtreffer. Doch das Tor von Bell wird vom VAR aberkannt – nachdem dieser schon in der ersten Halbzeit drei Mainz-Tore zurücknimmt.

Stuttgart Luca Jaquez

Der 21-Jährige schafft es gegen Leipzig zum zweiten Mal in die Stammelf des VfB Stuttgart und leistet beim 3:2-Auswärtssieg seinen Anteil. Bei den Gegentoren ist Jaquez nicht von jeglicher Schuld freizusprechen. Nach 84 Minuten wird er ausgewechselt.

Stuttgart Fabian Rieder

Er ist einmal mehr nur Zuschauer und sitzt gegen Leipzig wie zuvor schon gegen Augsburg und St. Pauli über die volle Spieldauer auf der Ersatzbank.

Stuttgart Leonidas Stergiou

Fehlt mit einer Sprunggelenksverletzung im Stuttgarter Aufgebot.

Augsburg Cédric Zesiger

Zesiger ist mit Augsburg gegen Union Berlin lange auf Kurs und bis zum Ausgleich in der 69. Minute in Führung. In der 80. Minute wird der Verteidiger ausgewechselt – und sieht von der Bank aus, wie Augsburg in der Nachspielzeit noch den Gegentreffer zum 1:2 einfängt.

Frankfurt Aurèle Amenda

Amenda kommt im Auswärtsspiel bei Freiburg in der 83. Minute aufs Feld und hilft mit, den 3:1-Vorsprung über die Zeit zu retten. Frankfurt verteidigt so den dritten Tabellenplatz und spielt nächste Saison in der Königsklasse.

Freiburg Bruno Ifechukwu Ogbus

Der 19-Jährige fällt seit Monaten verletzt aus.

Freiburg Johan Manzambi

Manzambi steht erneut in der Freiburger Startelf, er kann die Niederlage und den damit verbundenen Sturz auf Tabellenplatz 5 aber nicht verhindern und wird nach 82 Minuten ausgewechselt.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League

Manchester City Manuel Akanji

Manchester City bleibt in dieser Saison ohne Titel! Im FA-Cup-Final gegen Crystal Palace setzt es eine bittere 0:1-Pleite ab. Akanji spielt in der Verteidigung durch und ist beim Gegentreffer einen Schritt langsamer als Siegtorschütze Eze.

Newcastle Fabian Schär

Zeigt im Auswärtsspiel bei Arsenal einen starken Auftritt und lässt wenig zu. An ihm liegt es nicht, dass Newcastle die Partie mit 0:1 verliert.

🇮🇹 Serie A

Inter Mailand Yann Sommer

Inter verpasst die grosse Chance, am vorletzten Spieltag an Leader Napoli vorbeizuziehen. Gegen Lazio Rom müssen sich die Champions-League-Finalisten trotz zweimaliger Führung mit einem 2:2-Remis begnügen. Sommer ist bei beiden Gegentoren machtlos.

Napoli Noah Okafor

Nach sieben Spielen auf der Ersatzbank figuriert Okafor beim 0:0 gegen Parma nicht im Napoli-Kader.

Bologna Michel Aebischer

Wie schon im Coppa-Final gegen Milan kommt Aebischer auch im Auswärtsspiel bei Florenz nicht zum Einsatz. Bologna verliert die turbulente Partie mit 2:3.

Bologna Dan Ndoye

Ganz anders Dan Ndoye. Der 24-Jährige spielt durch, holt sich in der 77. Minute die Gelbe Karte ab und bereitet kurz darauf den zwischenzeitlichen Ausgleich zum 2:2 vor. Unter der Woche machte sich Ndoye in Bologna als Siegtorschütze des Coppa-Finals unsterblich.

Bologna Remo Freuler

Freuler steht im zentralen Mittelfeld in der Startaufstellung und wird in der 80. Minute ausgewechselt. Kurz darauf kassiert Bologna noch den entscheidenden Gegentreffer zum 2:3.

Empoli Nicolas Haas

Haas fällt noch immer verletzt aus und kann Empoli im Abstiegskampf nicht auf dem Platz helfen.

Parma Simon Sohm

Parma ringt dem Tabellenführer Napoli ein torloses Remis ab. Sohm spielt über die volle Distanz.

🇪🇸 LaLiga

Betis Sevilla Ricardo Rodriguez

Betis geht bei Atlético Madrid mit 1:4 unter. Rodriguez kommt nicht zum Einsatz, nachdem er in der Partie unter der Woche gegen Rayo Vallecano über die vollen 90 Minuten auf dem Platz stand und sich einen Assist gutschreiben lassen konnte.

Sevilla Djibril Sow

Ab der 12. Minute nur noch zu zehnt, ab der 46. Minute gar nur noch zu neunt – Djibril Sow muss gegen Real Madrid Schwerstarbeit verrichten. Sevilla wehrt sich in Unterzahl lange gut, bis Kylian Mbappé nach 75 Minuten den Bann bricht. Nach 82 Minuten hat Sow Feierabend, kurz darauf kassiert Sevilla noch den zweiten Gegentreffer zum 0:2-Endstand.

Sevilla – Real Madrid 0:2 LALIGA // 37. Runde // Saison 24/25 18.05.2025

Sevilla Ruben Vargas

Vargas fehlt Sevilla nach wie vor mit einer Verletzung am Oberschenkel.

Real Valladolid Eray Cömert

Cömert sitzt beim bereits abgestiegenen Real Valladolid über 90 Minuten auf der Ersatzbank und sieht von da, wie sein Team gegen Deportivo Alaves mit 0:1 unterliegt.

🇫🇷 Ligue 1

AS Monaco Philipp Köhn

Gleich mit 0:4 verliert Monaco zum Liga-Abschluss bei Lens und zieht im Rennen um die Vizemeisterschaft mit Marseille den Kürzeren. Köhn ist bei sämtlichen Gegentoren machtlos.

AS Monaco Denis Zakaria

83 Minuten lang sitzt Zakaria gegen Lens auf der Bank. Nach vier Gegentoren und einem Platzverweis gegen Teamkollege Magassa kommt der 28-Jährige zu einem Kurzeinsatz.

AS Monaco Breel Embolo

Gar nicht zum Einsatz kommt Breel Embolo, der die Monaco-Pleite von der Ersatzbank aus sieht.

Marseille Ulisses Garcia

Marseille schlägt Stade Rennes vor Heimpublikum mit 4:2 und sichert sich Schlussrang 2 in der Tabelle. Garcia sitzt über 90 Minuten auf der Ersatzbank.

Toulouse Vincent Sierro

Mit einem 3:2-Erfolg besiegelt Toulouse den Abstieg von Saint-Étienne. Sierro führt sein Team als Captain an und spielt durch.

Montpellier Becir Omeragic

Auch Omeragic führt seine Mannschaft als Captain aufs Feld. Doch Montpellier bleibt gegen Nantes im 15. Liga-Spiel in Folge ohne Sieg. Der Abstieg ist schon lange vor der 0:3-Pleite besiegelt.

Stade Brest Edimilson Fernandes

Gleich mit 0:6 werden Innenverteidiger Fernandes und Stade Brest am letzten Ligue-1-Spieltag von Nizza abgeschossen. Immer wieder wird die Defensive der Gäste überrannt – und insbesondere bei den ersten beiden Gegentoren sieht auch Fernandes schlecht aus.

Weitere Schweizer im Ausland

Benfica Lissabon Zeki Amdouni

Benfica patzt zum Abschluss der Meisterschaft, spielt bei Braga nur 1:1 und verliert das Meisterrennen gegen Sporting. Amdouni fehlt verletzt.

Orange County (2. Liga USA) Lyam MacKinnon

Orange County unterliegt Spitzenreiter New Mexico mit 0:3. MacKinnon wird in der 68. Minute ausgewechselt.

Ferencvaros Stefan Gartenmann

Ferencvaros steht in Ungarn vor dem siebten Meistertitel in Serie. Beim 3:0-Sieg in der zweitletzten Runde gehört der Schweizer Nationalspieler Stefan Gartenmann zu den Torschützen. Gartenmann brachte sein Team gegen den Fehervar FC bereits in der 12. Minute auf die Siegerstrasse. Es war der dritte Saisontreffer für den 28-jährigen Verteidiger, der im März sein Debüt in der Schweizer Nationalmannschaft gab. Dank des Sieges liegt Ferencvaros vor der Schlussrunde drei Punkte vor Puskas Academy.

Feyenoord Rotterdam Jordan Lotomba

Feyenoord verliert zum Abschluss der Meisterschaft gegen Heerenveen. Lotomba fehlt noch immer verletzt.

Fortuna Sittard Ryan Fosso

Beim 0:0 gegen den FC Utrecht steht Fosso nicht im Kader von Fortuna Sittard.

Ludogorets Razgrad Kwadwo Duah

Duah figuriert beim 2:2-Remis gegen Levski Sofia nicht im Aufgebot von Ludogorets.

Brügge Ardon Jashari

Am vorletzten Spieltag in Belgien siegt Brügge bei Anderlecht mit 3:1 und hält sich damit im Meisterrennen. Jashari spielt durch, ist bei den Toren aber nicht direkt beteiligt.

Standard Lüttich Andi Zeqiri

Standard Lüttich kommt ohne den verletzten Zeqiri gegen Dender nicht über ein 0:0 hinaus.

KAA Gent Franck Surdez

Erneut steht der 23-Jährige nicht im Kader. Gent verliert gegen Genk mit 1:4.

Midtjylland Kevin Mbabu

Mbabu und Midtjylland treffen am Montagabend auf Brondy.

Sturm Graz Gregory Wüthrich

Sturm Graz vergibt den ersten Matchball auf dem Weg zum fünften Meistertitel und verliert bei Rapid Wien mit 1:3. Wüthrich spielt in der Innenverteidigung durch. Vor dem letzten Spieltag hat Graz nach wie vor drei Punkte Vorsprung und alles in der eigenen Hand.

Greuther Fürth Noah Loosli

Greuther Fürth schlägt Aufsteiger HSV zum Saisonabschluss mit 3:2 und macht so den definitiven Ligaerhalt klar. Loosli sitzt über 90 Minuten auf der Bank.

HSV (2. Bundesliga) Miro Muheim

Muheim spielt für die Hamburger einmal mehr durch, kann die Niederlage aber nicht verhindern. Der HSV wird am letzten Spieltag noch von Köln überholt und verpasst die Meisterschaft. Die Freude über den geschafften Aufstieg dürfte allerdings überwiegen.

HSV (2. Bundesliga) Silvan Hefti

Hefti kommt im letzten Liga-Spiel der Saison nicht zum Einsatz.

1. FC Kaiserslautern (2. Bundesliga) Jan Elvedi

Kaiserslautern und Elvedi kommen bei Köln unter die Räder und verlieren mit 0:4. Elvedi wird nach 88. Minuten ausgewechselt.

Karlsruher SC (2. Bundesliga) Andrin Hunziker

Beim 3:0-Heimsieg über Paderborn fehlt Hunziker verletzt.

Schalke 04 (2. Bundesliga) Adrian Gantenbein

Schalke kassiert zum Saisonabschluss die vierte Pleite in Folge. Gantenbein steht in der Startelf, wird nach 58 Minuten beim Stand von 0:2 aber ausgewechselt.

SSV Ulm 1846 (2. Bundesliga) Aaron Keller

Keller steht beim 2:2-Remis gegen Preussen Münster nicht im Kader. Ulm steht als Absteiger aus der 2. Bundesliga fest.

1. FC Köln (2. Bundesliga) Anthony Racioppi

Der 26-Jährige steht beim 4:0-Sieg gegen Kaiserslautern erneut nicht im Kader.

1. FC Köln (2. Bundesliga) Joël Schmied

Schon nach 33 Minuten wird Schmied, der seinen Stammplatz zuletzt verloren hat, eingewechselt und ist bei der Kölner Aufstiegsparty mittendrin.

OFK Belgrad Filip Stojilkovic

Erst bereitet Stojilkovic gegen TSC den frühen Führungstreffer vor und hat nach einer guten halben Stunde die Chance, per Penalty auf 2:0 zu stellen. Doch der 25-Jährige scheitert – und wird dann nach 77 Minuten bei einem 2:3-Rückstand ausgewechselt.

NK Osijek Petar Pusic

NK Osijek verliert am vorletzten Liga-Spieltag bei Varazdin mit 1:2. Pusic sitzt über die volle Distanz auf der Ersatzbank.

NK Osijek Kemal Ademi

Gar nicht erst im Kader steht wie schon in den letzten beiden Partien Kemal Ademi.

DL Yingbo (China) Cephas Malele

Malele spielt bei der 0:3-Niederlage gegen Shanghai Shenhua durch und erzielt gar ein Tor, das wegen Abseits aber nicht zählt.

CD Rongcheng (China) Ming-Yang Yang

Beim 1:1-Remis gegen Qingdao West Coast wird Ming-Yang in der 90. Minute ausgewechselt.

Universitatea Cluj Jasper van der Werff

Seit Anfang April fehlt Jasper van der Werff verletzt. Cluj trifft am Montag in der vorletzten Runde der Meisterschaft auf Rapid Bukarest.

Al-Nasr Haris Seferovic

Al-Nasr ringt Spitzenreiter Al-Ahli Dubai ein 1:1-Remis ab. Seferovic spielt durch, ist am Tor aber nicht direkt beteiligt.

Al-Qadsiah (Saudi Pro League) Cameron Puertas

Trotz Fehlstart gewinnt Al-Qadsiah gegen Al Wehda mit 3:1. Grossen Anteil an der Wende hat Puertas. Zuerst markiert er in der 43. Minute den Ausgleich, bevor er sein Team in der 86. Minute in Führung schiesst. Kurz darauf macht Starstürmer Pierre-Emerick Aubameyang den Deckel drauf – auf Assist von Puertas.

Videos aus dem Ressort

Barcelona – Villarreal 2:3 LALIGA // 37. Runde // Saison 24/25 18.05.2025