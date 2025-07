Die Fussball-EM der Frauen ist Geschichte. Basel ist zufrieden mit der Austragung. Keystone

Rund eine halbe Million Menschen haben in den letzten Wochen die Angebote rund um die Fussball-EM der Frauen in Basel genutzt. Die Hauptgastgeber-Stadt zog am Montag eine positive Bilanz zur EM.

Keystone-SDA SDA

Davon verfolgten 170'000 Besuchende die fünf Spiele im St. Jakob-Park, rund 25'000 nahmen an den Fanmärschen in Basel teil und 300'000 Personen waren in den Fanzonen unterwegs. Dies gab der zuständige Basler Medient Mustafa Atici (SP) vor den Medien bekannt. Es sei wunderbar gewesen, die Teams und die Gäste in Basel zu begrüssen, sagte er. Basel habe sich als Gastgeberstadt bewährt.

Insgesamt fanden in den acht Austragungsstädten der Fussball-EM der Frauen 31 Spiele statt, davon waren 29 ausverkauft. Rund 650'000 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten die Spiele in den Stadien, wie es weiter hiess.

Mit einer weltweiten Gesamtzuschauerzahl von 500 Millionen wurde bei den TV- und Streamingzahlen laut den Verantwortlichen ein neuer Rekord erreicht.