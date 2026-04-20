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SLO verurteilt «inakzeptables Verhalten» GC-Chaoten plünderten im Cup-Halbfinal Kassen im Stadion

Moritz Meister

20.4.2026

GC-Fan wütet in den Katakomben der Pontaise

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20.04.2026

Als ob das Aus im Cup-Halbfinal für GC in Lausanne nicht schon Strafe genug wäre, sorgen einige Anhänger des Rekordmeisters mit gewalttätigem Verhalten neben dem Platz zusätzlich für Unruhe.

Moritz Meister

20.04.2026, 14:06

20.04.2026, 14:08

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Beim Cup-Halbfinal in Lausanne sorgten GC-Fans mit Ausschreitungen statt mit Unterstützung für negative Schlagzeilen.
  • Laut Stade Lausanne Ouchy kam es zu Sachbeschädigungen und sogar zu Plünderungen von Imbisskassen.
  • GC verurteilte das Verhalten scharf und kündigte gemeinsam mit Behörden und Fanvertretern eine Aufarbeitung sowie mögliche rechtliche Schritte an.
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Dass der Cup-Halbfinal für GC in Lausanne nicht zum erhofften Fussballfest wurde, dafür sorgten mit ihrer Leistung nicht nur die Akteure auf dem Platz. Nach dem unrühmlichen Ausscheiden des Rekordmeisters bei Stade Lausanne-Ouchy schlugen die GC-Anhänger über die Stränge.

GC-Fans attackieren eigenen Teambus. Alain Sutter: «Sich beschimpfen lassen, ist auch Teil des Jobs»

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In einem von SLO veröffentlichten Statement prangert der Klub das Verhalten der Zürcher-Fans massiv an. «Obwohl dieses Spiel eigentlich ein Fest des Fussballs sein sollte, das Familien, Kinder und Fussballbegeisterte zusammenbringt, wurde von Seiten bestimmter Anhängergruppen des Grasshopper Club Zürich ein schwerwiegendes und inakzeptables Verhalten beobachtet», schreibt der Klub in seinem Statement

Ein besonders pikantes Detail des Statements deckt auf, dass die GC-Ultras, neben unzähligen Sachbeschädigungen, gar die Kassen einiger Imbissstände plünderten. Lausanne-Ouchy werde nun uneingeschränkt mit den Behörden zusammenarbeiten, um eine vollumfängliche Aufklärung der Taten zu gewährleisten, heisst es.

«Beschämend». GC verurteilt Angriffe der eigenen Fans aufs Schärfste

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Die Verantwortlichen der Grasshoppers verurteilten das Verhalten der eigenen Fans: «Dieses Verhalten ist beschämend und in keiner Weise akzeptabel. Wir verurteilen diesen Angriff aufs Schärfste.» Gemäss der  Mitteilung des Klubs sei eine detaillierte Aufarbeitung gemeinsam mit den Fanvertretern bereits eingeleitet worden. Der Klub stehe zudem in engem Kontakt mit den Sicherheitsbeauftragten, um den Vorfall näher aufzuklären und etwaige rechtliche Schritte einzuleiten.

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