  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Super League GC-Captain Abrashi für drei Spiele gesperrt

SDA

6.3.2026 - 11:08

GC-Captain Amir Abrashi gerät nach dem Platzverweis noch mit FCB-Trainer Stephan Lichtsteiner aneinander
GC-Captain Amir Abrashi gerät nach dem Platzverweis noch mit FCB-Trainer Stephan Lichtsteiner aneinander
Keystone

Amir Abrashi wird den Grasshoppers für drei Spiele fehlen. Der Captain der Zürcher wird nach seinem Platzverweis am Donnerstagabend in der verlorenen Partie auswärts gegen den FC Basel belangt.

Keystone-SDA

06.03.2026, 11:08

Der in der 61. Minute eingewechselte Abrashi erhielt drei Spielsperren aufgrund einer Tätlichkeit in der Nachspielzeit gegen Basels Koba Koindredi.

Nachdem er im Spielaufbau am eigenen Strafraum von Koindredi in den Rücken gestossen worden war, drehte sich Abrashi um die eigene Achse und schlug seinerseits dem Basler Spieler in den Rücken. Beim Festsetzen des Strafmasses sei diese Provokation berücksichtigt worden, hält die Swiss Football League auf ihrer Website fest.

Meistgelesen

Traditionsbeiz schliesst nach 180 Jahren per sofort – Wirt ist pleite
Flury verliert viel Zeit, Pirovano führt – fährt Suter auch in Val di Fassa um den Sieg mit?
Video soll Angriff auf Hisbollah-Hauptquartier zeigen +++ Neue Angriffswelle erschüttert Nahost

Videos aus dem Ressort

Papadopoulos über den verpassten BVB-Titel: «Eine Welt brach zusammen»

Papadopoulos über den verpassten BVB-Titel: «Eine Welt brach zusammen»

Lugano-Verteidiger und Ex-BVB-Profi Papadopoulos spricht mit blue Sport über seine Zeit in Dortmund, die verpasste Meisterschaft und seinen besten Freund Nico Schlotterbeck.

06.03.2026

Alex Frei: «Ich glaube nicht, dass Lichtsteiner Abrashi etwas Böses wollte»

Alex Frei: «Ich glaube nicht, dass Lichtsteiner Abrashi etwas Böses wollte»

05.03.2026

Basel – GC 1:0

Basel – GC 1:0

Super League | 28. Runde | Saison 25/26

05.03.2026

Papadopoulos über den verpassten BVB-Titel: «Eine Welt brach zusammen»

Papadopoulos über den verpassten BVB-Titel: «Eine Welt brach zusammen»

Alex Frei: «Ich glaube nicht, dass Lichtsteiner Abrashi etwas Böses wollte»

Alex Frei: «Ich glaube nicht, dass Lichtsteiner Abrashi etwas Böses wollte»

Basel – GC 1:0

Basel – GC 1:0

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Super League. Kaum noch Meisterträume in St. Gallen

Super LeagueKaum noch Meisterträume in St. Gallen

Drei Monate vor der WM. Marokkos Nationalcoach tritt zurück

Drei Monate vor der WMMarokkos Nationalcoach tritt zurück

Flucht aus dem Nahen Osten. Fabian Schär: «Was wir erlebt haben, ist wirklich erschreckend»

Flucht aus dem Nahen OstenFabian Schär: «Was wir erlebt haben, ist wirklich erschreckend»