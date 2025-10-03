  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Women's Super League GC-Frauen gewinnen Revanche für Playoff-Final

SDA

3.10.2025 - 21:03

Matchwinner für die GC-Frauen: Marta Cazalla jubelt nach dem 2:1-Siegtor bei den Young Boys
Matchwinner für die GC-Frauen: Marta Cazalla jubelt nach dem 2:1-Siegtor bei den Young Boys
Keystone

Die Grasshoppers gewinnen den Spitzenkampf der Women's Super League auswärts gegen die YB-Frauen 2:1 und revanchieren sich damit für die Niederlage im Playoff-Final der letzten Saison.

Keystone-SDA

03.10.2025, 21:03

Der entscheidende Treffer gelang der Spanierin Marta Cazalla nach einer guten Stunde. Sie ging bei einem Corner von Melanie Müller vergessen und kam völlig frei zum Abschluss. Eine erste GC-Führung hatten die Bernerinnen in der ersten Hälfte noch innert drei Minuten wettmachen können.

Die GC-Frauen festigten damit ihren 2. Platz in der Tabelle und schlossen zumindest für einen Tag zum Leader Servette Chênois auf, der seine Partie der 7. Runde am Samstag zuhause gegen Thun absolviert.

Meistgelesen

Shutdown: Regierung belastet Demokraten +++ Mit Jane Fonda legt sich der nächste Promi mit Trump an
Fährt der FC Aarau gegen Yverdon im 9. Liga-Spiel den 9. Sieg ein?
Gemeinde kassiert 100'000 Franken Bussgelder pro Tag

Videos aus dem Ressort

Die Geschichte von FCL-Juwel Lucas Ferreira

Die Geschichte von FCL-Juwel Lucas Ferreira

Bis vor ein paar Monaten kickt Lucas Ferreira noch in der U19 des FC Luzern. Dann wird er kurzfristig ins Trainingslager der 1. Mannschaft geholt – und legt seither einen steilen Aufstieg hin.

03.10.2025

Lugano-Rückkehrer Alioski: «Der Meistertitel liegt noch drin!»

Lugano-Rückkehrer Alioski: «Der Meistertitel liegt noch drin!»

30.09.2025

blue Experte Michi Lang: «Shaqiri braucht keinen Athletik-Trainer, er passt die Belastung selbst an»

blue Experte Michi Lang: «Shaqiri braucht keinen Athletik-Trainer, er passt die Belastung selbst an»

03.10.2025

Die Geschichte von FCL-Juwel Lucas Ferreira

Die Geschichte von FCL-Juwel Lucas Ferreira

Lugano-Rückkehrer Alioski: «Der Meistertitel liegt noch drin!»

Lugano-Rückkehrer Alioski: «Der Meistertitel liegt noch drin!»

blue Experte Michi Lang: «Shaqiri braucht keinen Athletik-Trainer, er passt die Belastung selbst an»

blue Experte Michi Lang: «Shaqiri braucht keinen Athletik-Trainer, er passt die Belastung selbst an»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Mit Bewegungssensor. Die FIFA stellt vor: Das ist der neue Ball für die WM 2026

Mit BewegungssensorDie FIFA stellt vor: Das ist der neue Ball für die WM 2026

Fangesang in Polen. Selbst beim Fussball bekommt Russland jetzt sein Fett weg

Fangesang in PolenSelbst beim Fussball bekommt Russland jetzt sein Fett weg

Nach Europacup-Pleite. 500 Stuttgart-Fans müssen in Basler Messehalle ausharren

Nach Europacup-Pleite500 Stuttgart-Fans müssen in Basler Messehalle ausharren