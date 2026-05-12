  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Super League GC kämpft gegen Winterthur um die Barrage

SDA

12.5.2026 - 05:00

GC trifft am Dienstag auf Winterthur – das letzte Duell endete mit einem Sieg der Grasshoppers
GC trifft am Dienstag auf Winterthur – das letzte Duell endete mit einem Sieg der Grasshoppers
Keystone

Am Dienstagabend steht in der Super League der zweitletzte Spieltag der Relegation Group an. Im Kampf gegen den direkten Abstieg reist Winterthur in den Letzigrund zu den Grasshoppers.

Keystone-SDA

12.05.2026, 05:00

Am vergangenen Samstag um 20.00 Uhr hätten die Gefühlslagen der zwei abstiegsbedrohten Zürcher Vereine unterschiedlicher kaum sein können. Während Winterthur über den Sieg gegen Lausanne-Sport jubelte, hatten die Grasshoppers einen weiteren Rückschlag zu verdauen. Das erste Spiel unter Peter Zeidler – ausgerechnet ein Derby gegen den FC Zürich – ging 1:2 verloren. Samt verschossenem Penalty und roter Karte.

«Können nur gewinnen»

Weil Winterthur damit drei Punkte auf GC gutgemacht hat, kommt es am Dienstag im Letzigrund zu einem vorgezogenen ersten Finalspiel. Die beiden Teams auf den Abstiegsplätzen treffen aufeinander: Während die Gastgeber sich mit einem Unentschieden die Barrage definitiv sichern können, könnte Winterthur mit drei Punkten bis auf einen Zähler an GC heranrücken und für den letzten Spieltag der Abstiegsrunde alles möglich machen.

«Wir haben eine Ausgangslage geschaffen, bei der das Spiel am Dienstag extrem wichtig sein wird», sagte Winterthur-Trainer Patrick Rahmen nach dem Sieg gegenüber Blue. Und: «Es ist noch einmal alles drin für uns.» Andrin Hunziker, der das Siegtor gegen Lausanne schoss, ging sogar einen Schritt weiter: «Mit der Energie, mit dem Sieg heute, können wir die letzten beiden Spiele nur gewinnen.»

Statistik spricht für GC

Bei den Winterthurern herrscht also Optimismus. Und während GC seit nun einem Monat nicht mehr gewann – im Cup-Halbfinal gar an Lausanne-Ouchy aus der Challenge League scheiterte – spricht die Statistik eigentlich für die Grasshoppers. Das letzte Spiel, das mit einem Erfolg endete, fand am 11. April statt – Gegner war Winterthur. Und auch das Duell im vergangenen November sicherte sich GC. Einzig in jenem zu Beginn der Saison konnte sich Winterthur einen Punkt sichern.

«Winterthur wird kommen, sie werden übermotiviert sein», blickte Michael Frey nach dem Derby auf das nächste Spiel. «Für sie geht es um alles. Wenn sie verlieren, sind sie weg vom Fenster.» Entsprechend warte ein «unglaublich wichtiges Spiel» auf die Grasshoppers. Alle müssten alles auf den Platz bringen. «Es ist erst fertig, wenn der Schiedsrichter abgepfiffen hat. Wir müssen weiter dran glauben.»

Meistgelesen

Jedes Jahr verlierst du tausende Franken, ohne es zu merken
Fahrtests für Senioren: Fachleute warnen vor gefährlichen Lücken
Päckli aus dem Nichts – Teenager wird von Amazon geflutet

Videos aus dem Ressort

Yverdon – Rapperswil-Jona 3:1

Yverdon – Rapperswil-Jona 3:1

Challenge League | 35. Runde | Saison 25/26

11.05.2026

Xamax – Carouge 3:0

Xamax – Carouge 3:0

Challenge League | 35. Runde | Saison 25/26

11.05.2026

Bellinzona – Wil 2:4

Bellinzona – Wil 2:4

Challenge League | 35. Runde | Saison 25/26

11.05.2026

Yverdon – Rapperswil-Jona 3:1

Yverdon – Rapperswil-Jona 3:1

Xamax – Carouge 3:0

Xamax – Carouge 3:0

Bellinzona – Wil 2:4

Bellinzona – Wil 2:4

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Söldner-Check. Horror-Auftritt von Britschgi ++ Zakaria schiesst den Gegner zum Sieg ++ Embolo trifft herrlich

Söldner-CheckHorror-Auftritt von Britschgi ++ Zakaria schiesst den Gegner zum Sieg ++ Embolo trifft herrlich

Griechenland. Kutesa mit AEK Athen Meister

GriechenlandKutesa mit AEK Athen Meister

100. Torbeteiligung in der MLS. Weiterer Rekord von Lionel Messi sorgt für Platzsturm

100. Torbeteiligung in der MLSWeiterer Rekord von Lionel Messi sorgt für Platzsturm