Während im Ausland der Spielbetrieb im Frauen-Fussball vielerorts noch ruht, wird in der Schweiz bereits wieder um Punkte gekämpft. Hier gibts das Round-up zur 2. Runde der Women's Super League.

FCSG-Jokerin sticht schon wieder

Der FC St.Gallen drückt ordentlich aufs Gaspedal, scheitert aber mehrmals an der stark aufspielenden FCB-Torhüterin Anna Klink. Beim Abschluss von Yael Aeberhard in der 41. Minute ist die 28-jährige Deutsche dann aber machtlos. Den Ausgleich für das Heimteam erzielt die zur Pause eingewechselte Melissa Ugochukwu. Bereits am 1. Spieltag hatte die 20-jährige Deutsche ein Joker-Tor erzielt.

FC Basel 1893 – FC St.Gallen 1879 1:1 ✍️ Tore: 41. Aeberhard (Baumann) 0:1; 62. Ugochukwu (Köster) 1:1. Mehr anzeigen

YB überfordert Stadionsprecherin ++ Markovic mit Top-Tor

Die 17-jährige Naomi Luyet schiesst YB bereits in der 2. Minute in Führung. Während die Stadionspeakerin im Wankdorf die Torschützin verkündet, trifft die US-Amerikanerin Courtney Alizia Strode 49 Sekunden später bereits zum 2:0. Bis zur Pause legen die Bernerinnen noch zwei Treffer nach. Das schönste Tor der Partie erzielt allerdings Kristina Markovic von Rapperswil-Jona. Die kroatische Nationalspielerin vernascht die Verteidigerin mit einem Tunnel, umkurvt lässig die Torhüterin und schiebt ein.

BSC YB Frauen – FC Rapperswil-Jona 5:2 ✍️ Tore: 1. Luyet 1:0; 3. Liebermann 2:0; 21. Krawczyk 3:0; 43. Carp 4:0; 45. Markovic 4:1; 58. Kaufmann 4:2; 81. Waeber (Elfmeter) 5:2. Mehr anzeigen

Ljustina verwandelt Ecke direkt

GC lässt gegen Luzern nichts anbrennen und fährt einen souveränen 4:0-Auswärtssieg ein. Dass am Ende die Null steht, ist allerdings etwas hart, denn das Heimteam trifft mehr als einmal die Torumrandung. Den Schlusspunkt setzt Ella Ljustina in der dritten Minute der Nachspielzeit: Stinkfrech zirkelt die in Schaffhausen geborene Nationalspielerin Kroatiens einen Eckball direkt in die Maschen.

FC Luzern – Grasshopper Club Zürich 0:4 ✍️ Tore: 54. Lefeld (S. Schertenleib) 0:1; 67. Ljustina (Elfmeter) 0:2; 91. L. Schertenleib 0:3; 93. Ljustina 0:4. Mehr anzeigen

Pinther-Show bei FCZ-Machtdemonstration

Der FCZ gewinnt bei den Aufsteigerinnen aus dem Berner Oberland souverän mit 4:1. Das Skore eröffnet in der 10. Minute die 16-jährige Leela Egli nach sehenswerter Vorarbeit der stark aufspielenden Viktoria Pinther. Die 24-jährige Österreicherin bereitet auch das 3:0 vor, dazwischen erzielt sie das 2:0 höchstpersönlich. Egli darf sich derweil nicht nur über ihren Treffer freuen, sondern auch über ein Aufgebot für die A-Nati.

Frauenteam Thun Berner-Oberland – FC Zürich 1:4 ✍️ Tore: 10. Egli (Pinther) 0:1; 71. Pinther (0:2); 80. Bücher (Pinther) 0:3; 81. Bandi (Hauswirth) 1:3; 86. Baraniak (1:4). Mehr anzeigen

Servette lässt die Muskeln spielen

In der ersten Runde liess Servette zuhause gegen Luzern (1:1) überraschend Punkte liegen. In der zweiten Runde tun sie das, was sie in der letzten Saison fast immer getan haben: Gewinnen. Gegen Aarau feiern die Genferinnen einen ungefährdeten 3:0-Sieg.

FC Aarau Frauen – Servette FC Chênois Féminin 0:3 ✍️ Tore: Mendes (Saoud) 0:1; 59. Simonsson (Korhonen) 0:2; 60. Saoud (Korhonen) 0:3. Mehr anzeigen

Und so gehts weiter …

Weiter geht's in der AXA Women's Super League am Wochenende vom 16./17. September mit der dritten Runde. Am kommenden Wochenende steht die erste Hauptrunde im Schweizer Cup Frauen an. Mit Ausnahme der in der UEFA Women's Champions League engagierten Teams, Servette und der FC Zürich, sind alle Teams im Einsatz.

Danach gibt es eine Länderspielpause. Am 22. September empfängt die Schweiz in der neu eingeführten Nations League Italien, vier Tage später steht das Auswärtsspiel bei den Weltmeisterinnen aus Spanien auf dem Programm. Mit Schweden treffen die Schweizerinnen im Oktober dann auch noch auf die WM-Dritten.

Das Aufgebot für die Premiere der UEFA Women's Nations League

La sélection pour la première édition de l'UEFA Women's Nations League

