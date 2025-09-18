Die Grasshoppers erreichen im Europa Cup die nächste Runde. Bild: Keystone

Im neuen Women's Europa Cup überstehen die Grasshoppers die 1. Qualifikationsrunde. Die Zürcherinnen bezwingen den kasachischen Rekordmeister Kazygurt Schymkent mit dem Gesamtskore von 5:1.

Keystone-SDA SDA

Nachdem GC im Heimspiel mit 2:0 vorgelegt hatte, sorgte das Team von Trainer Joao Paiva im Rückspiel im gut 5000 km entfernten Schymkent mit den Toren in der 10. und 19. Minute früh für klare Verhältnisse. Am Ende siegten die Gäste 3:1.

Am Freitag wird die nächste Runde des Wettbewerbs ausgelost, der das Pendant zur Europa League der Männer darstellt. Dort spielt neben GC auch Meister YB, nachdem die Bernerinnen in der Qualifikation für die Champions League gescheitert sind. Die Gewinner der 2. Qualifikationsrunde, die im Oktober ausgetragen wird, erreichen die Achtelfinals.