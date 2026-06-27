Fussball
Live & Resultate
Super League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Alle Ligen
blue News
Schweiz
Ausland
Wirtschaft
News-Ticker
Sport
Fussball
MyTech
Filme & Serien
Talks & Interviews
People
Lifestyle
Wetter
Horoskop
Videos
Karriere
Arbeiten bei blue
Jobs
blue+
blue Sport
blue SuperMax
blue Premium
blue Video
blue Cinema
Kinoprogramm
Demnächst im Kino
Angebote
blue Cinema Memberclub
Swisscom Privatkunden
Mobile
Internet
TV
Kombi-Abo
Geräte
Hilfe & Support
Swisscom Community
Direkteinstieg
E-Mail Login
mySwisscom
Swisscom Shops
myAi
myCloud
blue TV Player
blue News
Schweiz
Ausland
Wirtschaft
News-Ticker
Sport
Fussball
MyTech
Filme & Serien
Talks & Interviews
People
Lifestyle
Wetter
Horoskop
Videos
Karriere
Arbeiten bei blue
Jobs
blue+
blue Sport
blue SuperMax
blue Premium
blue Video
blue Cinema
Kinoprogramm
Demnächst im Kino
Angebote
blue Cinema Memberclub
Swisscom Privatkunden
Mobile
Internet
TV
Kombi-Abo
Geräte
Hilfe & Support
Swisscom Community
Direkteinstieg
E-Mail Login
mySwisscom
Swisscom Shops
myAi
myCloud
blue TV Player
Werbung
Rechtliches
Datenschutz
Impressum
Publizistische Leitlinien
blue News App
FAQ
Cookie - Einstellungen
DE
FR
IT
EN
DE
FR
IT
EN
Sport
Fussball
Mehr zum Thema
Das hast du in der Nacht verpasst
Im Achtelfinale droht der Hammer
Deutschland-Gegner für WM-Sechzehntelfinale bekannt
Frauen
Nationaltrainerin Maglia: «Wollen uns nicht verstecken»
Gruppe H
Spanien und Kap Verde weiter, Uruguay scheitert
Meistgelesen
1
Kap Verde gelingt WM-Wunder ++ Goalie-Drama bei Uruguay-Out ++ Dembélé schiesst Norwegen ab
2
Trump-Regierung verhaftet sechs Personen wegen des Reflecting Pools – und null wegen der Epstein-Akten
3
Brütende Hitze im Klassenzimmer: «Schüler musste sich mehrmals übergeben»
4
Netflix-Doku konfrontiert Kaulitz-Brüder mit ihrer Vergangenheit
5
Darum erreicht die Schweizer Börse immer neue Höchststände